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缺東風 法人：台股進攻年線攀高承壓

2019-02-23 10:38經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

台股近期沉浸於偏多氛圍，題材個股表現搶眼，市場對下半年半導體、光學產業回溫極具期待，加權、櫃買指數波段雙雙走揚，惟此波反彈寄託於市場利空出盡與資金動能回流，而不是基本面已實質轉佳，今（22）日在前夜美股因經濟數據低於預期收低影響下，台股狹幅震盪反映，個股或順勢有調節賣壓出籠，短線操作須偏謹慎。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，此波元月以來漲勢，最主要是聯準會貨幣政策將更彈性應對經濟狀況變化，降低政策失誤對市場的衝擊可能性，美股止穩帶動外資轉多操作台股，搭配技術面有利行情發展、題材面更助長投資熱度。

不過產業景氣實質回溫尚未實現，加權指數位置亦來到去年10月崩跌缺口，干擾多方續航力，考量個股短線面臨2018年財報變數，現階段動能又集中在資金面，盤面輪動快速，不建議積極追價，宜針對看好個股採震盪低接策略布局。

周書玄表示，目前市場樂觀期待美中貿易協商階段成果，去年評價面深受壓抑的台股顯現投資價值，目前也仍位於近5年均值附近，高現金股息更是外資回補布局重點，例如市場正面解讀指標權值股利政策調整，再次顯示殖利率是台股一大優勢。

同時隨2018年企業獲利公布，個股殖利率勢必重獲市場關注，不過提醒此題材係建立在股價低波動之上，非所有高殖利率股都具有殖利率價值。

周書玄提醒，近期觀察產業庫存調整是否如盤勢反映預期，快則第1季、慢則在第2季調整完畢，以及面對美中貿易協商很可能進入長期冷戰階段，台廠會持續進行遷廠以分散經營風險，使得今年營運費用增加，影響財報表現。

同時目前聯準會是暫緩升息，基於美國經濟數據向好機率仍高，全球資金未來勢必再次聚焦美國升息立場，風險性資產面對貨幣政策轉折有震盪風險，持續留意聯準會主席升息相關言論。

近期熱門題材部分，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，市場擔憂行動裝置銷售放緩對電子產業的衝擊，不過從MWC前夕，國際大廠釋出的指標性產品訊息來看，科技應用仍有成長潛力，例如摺疊式手機試圖開展新的智慧型手機需求，有機會帶動相關供應鏈後市。

市場正面看待包括軸承、IC設計、光學等個股。

此外包括雲端、物聯網、5G、ADAS與電動車應用日增等，均為明確動能，短線景氣亂流過後終將帶動創新，是台股科技產業成長契機。

台股個股高殖利率
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