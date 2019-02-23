法人積極回補 市場期待投信作帳行情

2019-02-23 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



本周法人對台股偏多布局，外資2月以來買超台股逾400億元，內資對台股布局也相對積極，自新春開紅盤以來，每日成交量均達千億元以上，一掃農曆年前量縮整理的陰霾，基於法人積極回補，有利於台股下周續強；隨著時序即將邁入Q1季底，這類較有題材的個股容易成為投信作帳股，可多留意。

農曆年後，受惠美國股市走揚，台股也隨國際股市反彈，個股表現差異大，隨著3月即將到來，市場期待法人作帳行情，2月以來投信買超的台股集中在有業績題材面的電子，前20名的個股當中僅亞泥（1102）為傳產股。

觀察投信對於台股的投資策略，還是著重在有議題商機、基本面支撐的相關個股，其中，2月以來買超前五名的個股分別為合晶、奇鋐、京元電子世界及台光電。

法人分析，半導體矽晶圓族群的合晶1月營收7.13億元，去年第4季連續下滑後，今年元月營收出現回升；另外，第2名的奇鋐則是散熱模組廠改善獲利結構，法人推估，長期有5G商機可期，今年本業力拚獲利增長大於營收增幅。

台新投顧協理黃文清分析，電子新運用商機依舊是今年人氣焦點，其中，MWC展以5G、折疊式、多鏡頭等三大功能為展場主要看點，各品牌手機廠商今年爭相推出創新功能手機，試圖挽回去年銷售不佳的頹勢。

黃文清進一步表示，Motorola、三星、華為等品牌廠將發表可折式手機，可撓式OLED面板、偏光板、轉折軸承、軟板、TDDI等相關零組件，未來都將有一定程度需求，下週相關供應鏈可望題材發酵。

另外，3月底蘋果AirPods即將發表上市，新款產品標榜防水、支援Siri與無線充電盒，無線耳機相關概念股也成為近期人氣股。