親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

林書豪11分2助攻 末節挺身助暴龍120：117拔馬刺

讓人自嘆禽獸不如的富二代！身價數十億、帝王蟹天天吃...

法人積極回補 市場期待投信作帳行情

2019-02-23 10:36經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

本周法人對台股偏多布局，外資2月以來買超台股逾400億元，內資對台股布局也相對積極，自新春開紅盤以來，每日成交量均達千億元以上，一掃農曆年前量縮整理的陰霾，基於法人積極回補，有利於台股下周續強；隨著時序即將邁入Q1季底，這類較有題材的個股容易成為投信作帳股，可多留意。

農曆年後，受惠美國股市走揚，台股也隨國際股市反彈，個股表現差異大，隨著3月即將到來，市場期待法人作帳行情，2月以來投信買超的台股集中在有業績題材面的電子，前20名的個股當中僅亞泥（1102）為傳產股。

觀察投信對於台股的投資策略，還是著重在有議題商機、基本面支撐的相關個股，其中，2月以來買超前五名的個股分別為合晶、奇鋐、京元電子世界及台光電。

法人分析，半導體矽晶圓族群的合晶1月營收7.13億元，去年第4季連續下滑後，今年元月營收出現回升；另外，第2名的奇鋐則是散熱模組廠改善獲利結構，法人推估，長期有5G商機可期，今年本業力拚獲利增長大於營收增幅。

台新投顧協理黃文清分析，電子新運用商機依舊是今年人氣焦點，其中，MWC展以5G、折疊式、多鏡頭等三大功能為展場主要看點，各品牌手機廠商今年爭相推出創新功能手機，試圖挽回去年銷售不佳的頹勢。

黃文清進一步表示，Motorola、三星、華為等品牌廠將發表可折式手機，可撓式OLED面板、偏光板、轉折軸承、軟板、TDDI等相關零組件，未來都將有一定程度需求，下週相關供應鏈可望題材發酵。

另外，3月底蘋果AirPods即將發表上市，新款產品標榜防水、支援Siri與無線充電盒，無線耳機相關概念股也成為近期人氣股。

台股個股手機廠
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-23 08:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-23 08:42

連假前 台股四多戰一空

2019-02-23 00:50

法說利多投信鎖碼股 聚光

2019-02-23 00:50

環球晶、旭隼 外資按讚

2019-02-22 23:57

致茂短線有壓 大摩看淡

2019-02-22 23:52

股海指南針／航太、醫材、紡織 長線帶勁

2019-02-23 02:10

就市論勢／科技族群 有補漲空間

2019-02-23 00:01

資訊申報課程 下月開放報名

2019-02-22 23:53

中小型300 獲ETN資格

2019-02-22 23:53

元大證 准辦即期外匯

2019-02-22 23:53

台泥、亞泥 法人中性看待

2019-02-22 23:52

訂單回溫優於預期 投信：可偏多操作正向前進

2019-02-22 21:33

全體券商1月獲利33.45億元 成長325%

2019-02-22 21:05

台股不振外資大匯出 金融帳連34季淨流出

2019-02-22 20:52

玉山金、永豐金 1月自結獲利寫好成績

2019-02-22 16:41

證交所通過華南永昌證 申請中小型代表300指數資格認可

2019-02-22 16:23

台達電啟動收購泰達電 每股泰銖71元

2019-02-22 14:14

奧運概念股站上起跑點 拉貨行情可望提前啟動

2019-02-22 10:11

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-22 10:10

華新科一年賺三年 法人：被動元件族群三正面訊號浮現

2019-02-22 08:22

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:38

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-18 08:52

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-18 08:50

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 14:57

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 14:04

3月資金大行情 哪些蘋概股買點到了？

2019-02-15 08:52

關關難過關關過 元月業績響叮噹

2019-02-15 08:46

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 15:02

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-02-01 09:50

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

富邦證券三十而立 榮獲國內外專業機構肯定

2019-02-18 00:00
看更多

熱門文章

旺宏噴量23張漲停 華邦電敲邊鼓

2019-02-22 14:31

15檔外資掃貨 帶頭衝

2019-02-23 00:50

好樂迪停牌、併購傳言紛紛 錢櫃股價飆興櫃登錄來新高

2019-02-22 12:44

玉山金、永豐金 1月自結獲利寫好成績

2019-02-22 16:41

高殖利率題材發威 旺宏領軍記憶體股全面大漲

2019-02-22 12:01

高殖利率題材 旺宏、華邦分居台股成交量前二名

2019-02-22 12:00

聯發科帶動IC設計族群衝鋒 台股上漲3點收10,322

2019-02-22 14:07

法說利多投信鎖碼股 聚光

2019-02-23 00:50

華新科 率被動元件股抗跌

2019-02-22 14:31

台股不振外資大匯出 金融帳連34季淨流出

2019-02-22 20:52

連假前 台股四多戰一空

2019-02-23 00:50

環球晶、旭隼 外資按讚

2019-02-22 23:57

台達電啟動收購泰達電 每股泰銖71元

2019-02-22 14:14

搶5G商機 台廠總動員

2019-02-22 23:51

輝達新品到 微星、技嘉Q1旺

2019-02-22 14:34

信錦、超眾 電競商機護體

2019-02-22 14:31

大宇資 獲利展望舞春風

2019-02-22 14:31

大立光創5個月新高 扮演台股多頭指標

2019-02-22 15:38

華新科去年賺4個股本 被動元件股逆勢上漲

2019-02-22 11:39

股海指南針／航太、醫材、紡織 長線帶勁

2019-02-23 02:10

轉型策略積極 佳世達攻智慧醫療

2019-02-22 14:34

興櫃股王緯穎業績發表會後 獲利賣壓出籠

2019-02-22 13:27

宏達電 推VR升級機

2019-02-22 14:34

童子賢：折疊機商機可期

2019-02-22 23:52

半導體吹冷風 拚Q2回暖

2019-02-22 23:52

中磊推新品 MWC展發光

2019-02-22 23:51

台船今年拚盈 轉機欠人氣

2019-02-22 14:31

大中 去年每股賺9.75元

2019-02-22 23:57

台股甩尾收小紅 三大法人買超3.58億

2019-02-22 15:12

致茂短線有壓 大摩看淡

2019-02-22 23:52

旺宏、華邦電 押長天期

2019-02-22 23:15

滑世代效應 電視面板降溫

2019-02-22 14:34

全家台中購地 將蓋物流中心

2019-02-22 23:57

台泥、亞泥 法人中性看待

2019-02-22 23:52

聯發科、智邦 四檔吸睛

2019-02-22 23:15

聯想報喜 緯創、英業達樂

2019-02-22 23:52

台股尾盤爆量翻紅 短線操作宜保守

2019-02-22 15:38

訂單回溫優於預期 投信：可偏多操作正向前進

2019-02-22 21:33

華新去年獲利創高 多來自投資商貿地產

2019-02-22 20:52

基亞 衝刺抗癌細胞治療

2019-02-22 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top