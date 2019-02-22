親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

訂單回溫優於預期 投信：可偏多操作正向前進

2019-02-22 21:33聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台股在連漲四天後，22日雖面臨短線上漲多回檔，不過在手機新應用等題材持續發酵、部分個股強勢表現下，台股仍守穩在平盤之上，終場上漲3.39點、收在10322.92點，再度來到逾四個月新高位置，日線連五紅，上漲258.14點，周線連二紅；成交量為1168.12億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於國際情勢逐漸明朗，加上基本面和資金面均持續回溫，台股漲勢凌厲，近一周漲幅超過2%，明顯優於其他主要股市，表現相對搶眼。其中在基本面上，農曆年前訂單出現回溫，成為推動市場大幅上揚的一大主力。

廖哲宏表示，目前訂單出現回溫部分，主要包括SP/伺服器、PCB上游CCL、高速運算相關、3X鏡頭相關、IC 設計-ASIC, HPC、Intel矽光計畫，以及5G基地台相關概念股或個股，顯示去年第四季銷售狀況要比原本市場預期來得相對正面。

廖哲宏表示，資金面持續增溫，則是另一股推動市場向上的主要力道。根據今年1月聯準會會議紀錄顯示，官員態度偏向鴿派，下半年或有停止縮表可能，貨幣政策寬鬆，帶動市場資金持續湧入新興市場，加上外資加持，連五天累積買超234.03億元，台股資金面持續偏多，短多續掌優勢。

在題材面上，廖哲宏表示，2019 MWC(世界行動通訊大會)即將登場，三星及小米發表新機，市場聚焦折疊手機，多鏡頭等相關新應用，有望對新科技、新應用等產業需求增溫挹注更多成長動能，像是無線耳機、伺服器，以及車用電子。

另一方面，廖哲宏表示，在5G手機到來前，廠商仍積極推出各種新功能，其中多鏡頭趨勢不變，搭配周邊配件，將是今年手機產業的主要亮點。Typc-C未來應用可望逐漸往蘋果相關產品上拓展，以及IC設計日趨複雜，有望大幅帶動市場對於ABF材料的需求，亦激勵相關個股或概念股表現。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠於需求增溫優於市場預期，蘋概股展望翻多，建議可偏多操作，「不要再往後看後照鏡、擔心過去的事情，而是要往前看正向」。

蕭惠中表示，其他題材包括：電動自行車、出口概念股，亦具投資吸引力；其中電動自行車的利基在於台灣廠商在國際產業地位的優勢上已經從既有的車架組裝、逐步升級至零組件研發設計相關，國際競爭力大為提升；另受惠於2020奧運登場，運動相關題材及代工廠商等也具有投資潛力，值得關注。

至於在觀察指標方面，蕭惠中表示，近期中小型股持續活蹦亂跳，由於不論在國際情勢上，基本面或資金面上都持續正向發展，接下來，建議可留意急漲後的獲利回吐賣壓、外資動向、中美貿易談判數字、各國央行升息或降息態度轉變等，作為投資上的參考。

台股在連漲四天後，22日雖面臨短線上漲多回檔。 圖／聯合報系資料照片
台股在連漲四天後，22日雖面臨短線上漲多回檔。 圖／聯合報系資料照片
分享

折疊手機台股電動自行車
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

台股不振外資大匯出 金融帳連34季淨流出

2019-02-22 20:52

玉山金、永豐金 1月自結獲利寫好成績

2019-02-22 16:41

全體券商1月獲利33.45億元 成長325%

2019-02-22 21:05

證交所通過華南永昌證 申請中小型代表300指數資格認可

2019-02-22 16:23

台達電啟動收購泰達電 每股泰銖71元

2019-02-22 14:14

奧運概念股站上起跑點 拉貨行情可望提前啟動

2019-02-22 10:11

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-22 10:10

華新科一年賺三年 法人：被動元件族群三正面訊號浮現

2019-02-22 08:22

五大集團股 躍多頭主流

2019-02-22 01:08

台股買盤避險 富邦VIX爆大量

2019-02-22 01:08

就市論勢／大盤續走短多行情

2019-02-22 00:31

多頭來了 跟著法人買

2019-02-22 00:30

二線鏡頭廠 強力補漲

2019-02-22 00:30

好樂迪22日暫停交易 外界關注是否將併購

2019-02-21 18:46

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:38

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-18 08:52

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-18 08:50

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 14:57

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 14:04

3月資金大行情 哪些蘋概股買點到了？

2019-02-15 08:52

關關難過關關過 元月業績響叮噹

2019-02-15 08:46

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 15:02

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-02-01 09:50

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

富邦證券三十而立 榮獲國內外專業機構肯定

2019-02-18 00:00
看更多

熱門文章

華新科四驚奇 去年賺200億

2019-02-22 00:49

五大集團股 躍多頭主流

2019-02-22 01:08

多頭來了 跟著法人買

2019-02-22 00:30

旺宏噴量23張漲停 華邦電敲邊鼓

2019-02-22 14:31

華新科一年賺三年 法人：被動元件族群三正面訊號浮現

2019-02-22 08:22

群聯：NAND價格5月反彈

2019-02-22 00:26

好樂迪停牌、併購傳言紛紛 錢櫃股價飆興櫃登錄來新高

2019-02-22 12:44

台股買盤避險 富邦VIX爆大量

2019-02-22 01:08

高殖利率題材發威 旺宏領軍記憶體股全面大漲

2019-02-22 12:01

二線鏡頭廠 強力補漲

2019-02-22 00:30

聯發科新春捎來喜訊 股價逆勢走揚

2019-02-22 10:06

玉山金、永豐金 1月自結獲利寫好成績

2019-02-22 16:41

高殖利率題材 旺宏、華邦分居台股成交量前二名

2019-02-22 12:00

明泰攻5G 邁入收成期

2019-02-22 00:16

台船手握訂單426億

2019-02-22 00:16

瀚宇博去年每股賺3.55元

2019-02-22 00:16

聯發科帶動IC設計族群衝鋒 台股上漲3點收10,322

2019-02-22 14:07

好樂迪今暫停交易

2019-02-22 01:13

致茂去年EPS 6.22元

2019-02-22 00:16

明泰車用雷達 業績將躍增

2019-02-22 00:16

南港有意一年配息兩次

2019-02-22 00:16

華新科 率被動元件股抗跌

2019-02-22 14:31

緯穎搶美中大咖訂單

2019-02-22 00:26

賣地掀話題 大同盤中股價帶量走揚

2019-02-22 10:22

台達電啟動收購泰達電 每股泰銖71元

2019-02-22 14:14

聚陽上月獲利大增56%

2019-02-22 00:16

志聖攜手群翊 力拚智慧製造

2019-02-22 00:16

緯穎南科新廠下季量產

2019-02-22 00:26

中國推粵港澳大灣區發展計畫 台泥估可受惠

2019-02-22 09:31

原相本季營收估減18%

2019-02-22 00:26

京元電、技嘉 四檔權證聚光

2019-02-21 23:42

華新科去年賺4個股本 被動元件股逆勢上漲

2019-02-22 11:39

信錦、超眾 電競商機護體

2019-02-22 14:31

中光電衝刺高階投影機

2019-02-22 00:26

允強拓市 土耳其設廠

2019-02-22 00:16

大立光創5個月新高 扮演台股多頭指標

2019-02-22 15:38

撼訊每股淨損0.31元

2019-02-22 00:26

崇越串聯產學 切入健身市場

2019-02-22 00:16

輝達新品到 微星、技嘉Q1旺

2019-02-22 14:34

台積、聯電 權證挑選逾60天

2019-02-21 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top