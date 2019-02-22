訂單回溫優於預期 投信：可偏多操作正向前進

2019-02-22 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



台股在連漲四天後，22日雖面臨短線上漲多回檔，不過在手機新應用等題材持續發酵、部分個股強勢表現下，台股仍守穩在平盤之上，終場上漲3.39點、收在10322.92點，再度來到逾四個月新高位置，日線連五紅，上漲258.14點，周線連二紅；成交量為1168.12億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於國際情勢逐漸明朗，加上基本面和資金面均持續回溫，台股漲勢凌厲，近一周漲幅超過2%，明顯優於其他主要股市，表現相對搶眼。其中在基本面上，農曆年前訂單出現回溫，成為推動市場大幅上揚的一大主力。

廖哲宏表示，目前訂單出現回溫部分，主要包括SP/伺服器、PCB上游CCL、高速運算相關、3X鏡頭相關、IC 設計-ASIC, HPC、Intel矽光計畫，以及5G基地台相關概念股或個股，顯示去年第四季銷售狀況要比原本市場預期來得相對正面。

廖哲宏表示，資金面持續增溫，則是另一股推動市場向上的主要力道。根據今年1月聯準會會議紀錄顯示，官員態度偏向鴿派，下半年或有停止縮表可能，貨幣政策寬鬆，帶動市場資金持續湧入新興市場，加上外資加持，連五天累積買超234.03億元，台股資金面持續偏多，短多續掌優勢。

在題材面上，廖哲宏表示，2019 MWC(世界行動通訊大會)即將登場，三星及小米發表新機，市場聚焦折疊手機，多鏡頭等相關新應用，有望對新科技、新應用等產業需求增溫挹注更多成長動能，像是無線耳機、伺服器，以及車用電子。

另一方面，廖哲宏表示，在5G手機到來前，廠商仍積極推出各種新功能，其中多鏡頭趨勢不變，搭配周邊配件，將是今年手機產業的主要亮點。Typc-C未來應用可望逐漸往蘋果相關產品上拓展，以及IC設計日趨複雜，有望大幅帶動市場對於ABF材料的需求，亦激勵相關個股或概念股表現。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠於需求增溫優於市場預期，蘋概股展望翻多，建議可偏多操作，「不要再往後看後照鏡、擔心過去的事情，而是要往前看正向」。

蕭惠中表示，其他題材包括：電動自行車、出口概念股，亦具投資吸引力；其中電動自行車的利基在於台灣廠商在國際產業地位的優勢上已經從既有的車架組裝、逐步升級至零組件研發設計相關，國際競爭力大為提升；另受惠於2020奧運登場，運動相關題材及代工廠商等也具有投資潛力，值得關注。

至於在觀察指標方面，蕭惠中表示，近期中小型股持續活蹦亂跳，由於不論在國際情勢上，基本面或資金面上都持續正向發展，接下來，建議可留意急漲後的獲利回吐賣壓、外資動向、中美貿易談判數字、各國央行升息或降息態度轉變等，作為投資上的參考。