證交所通過華南永昌證 申請中小型代表300指數資格認可

2019-02-22 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所今（22）日召開ETN標的指數資格認可會議，通過華南永昌綜合證券申請之「台灣指數公司上市中小型代表300報酬指數」資格認可，華南永昌證券將可發行連結該指數的投資商品。

證交所表示，根據送件資料，「台灣指數公司上市中小型代表300報酬指數」由台灣指數公司編製，成分股由證交所上市普通股股票中，根據發行普通股的市值大小排序，剔除前50檔，再進一步以市值、流動性及計算產業檔數比例等條件篩選300檔中小型股，足以表彰各產業表現。