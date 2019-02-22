汽車零組件AM旺季到 東陽盤中股價漲近1%

2019-02-22 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



汽車AM（售後維修市場）銷售旺季到來，再加上台幣匯率貶值，東陽（1319）1月獲利報喜，今（22）日股價表現優於大盤，盤中最高來到38.45元，漲幅近1%。法人指出，隨著汽車零組件的AM旺季到相關個股受重視

法人指出，冬天原本就是AM旺季，今年歐美的冬天都很下大雪，汽車碰撞率攀升，中國農曆新年假期結束後，回補庫存的力道強化，再加上台幣貶值，有助於出國口產業，AM業者堤維西、帝寶及耿鼎等，營收、獲利都相對可期。

東陽1月自結合併稅前淨利 2.54 億元，較去年同期成長3 %，稅前EPS 0.44元，創歷年同期次高，獲利表現比營收出色，也讓市場驚豔。

美國的景氣還是表現不錯，汽車使用量增加，汽車相關的維修需求商機浮現，訂單回流可期，國內的AM業績將受惠，隨著汽車使用頻率增加，汽車相關維修需求也會攀升。

東陽是全球最大的汽車塑膠AM供應大廠，法人看好北美風雪災情過後的AM汽車碰撞零件需求，AM族群未來兩個月營運看悄，2月因農曆年假期工作日較少的營收會略下滑，3月開始會出現一波出貨旺月，業績獲利成長可期；另外，東陽在中國布局的OEM事業也可望自3月開始回升，3月營收看俏。