華新科一年賺三年 法人：被動元件族群三正面訊號浮現

2019-02-22 08:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



華新科董事長焦佑衡。聯合報系資料照 分享 facebook 華新科（2492）昨（21）日率先公布2018年財報， 全年稅後純益大賺197.07億元，華新科一年賺三年，年增654.8％，每股盈餘40.75元。

其子公司信昌電財報數字亦亮眼，信昌電公布的財報數字，2018年營收達57.51億元， 全年獲利14.82億元，每股盈餘8.62元，母子公司財報皆創下歷史新高。

外資券商小摩隨即公布評論，華新科毛利和營業毛利均符合市場預期，且針對今年第2季MLCC價格訂價，小摩認為大中華區一般型MLCC第2季訂價的可見度正在顯現，第2季下跌10％是可能的（較原本預期的下跌幅度為少），價格的溫和下跌，可視為台灣被動元件廠的正面信號。

本土法人統一投顧則直接將整體被動元件廠的投資評等，由中立調升為買進，主要原因有三：一、通路庫存調整需求已低於正常情況，稼動率於去年第4季已落底，營運風險逐漸降低，合計1月營收月增10.56%結束連三個月衰退態勢，獲利下修空間有限。

二、今年第2季一般型產品需求逐步回升，降價幅度收斂，高階市場需求持續強勁，營運及獲利回穩。

三、2018年獲利強勁，被動元件廠擁有高殖利率題材，且目前股價仍低於產業正常情況區間。