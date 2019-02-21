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元大金子公司互租辦公室 每坪月租390元

2019-02-21 23:53經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

元大金控（2885）旗下子公司元大證金，將名下位於台中市的辦公室，租給另一子公司關係企業元大人壽，每坪月租金390元，等於一年收租185萬餘元，三年約共收租金556萬餘元。

元大證金公告，將位於台中市北屯區崇德路二段46之5號6樓、46之6號7樓共396.04坪的辦公室，出租給元大人壽，每坪月租金390元，租三年也就是36個月的租金收入有556萬餘元。因屬關係人之間交易，因此按規定須對外公告。

元大金控租金
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