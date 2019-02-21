撼訊1月稅後淨損1,031萬元 每股淨損0.31元

2019-02-21 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



撼訊今21日公告2019年1月營收為1.61億元，年減85.71%，1月稅後淨損1,031萬元，較去年同期稅後純益1.25億元，由盈轉虧，1月每股稅後淨損0.31元，去年同期的EPS為4.15元。

撼訊因為近期股價飆漲，被證交所要求公布2019年1月自結獲利。撼訊也公布2018年12月與2019年1月的稅後淨損為8,140萬元，較去年同期的稅後純益1.76億元，由盈轉虧，撼訊2018年12月與2019年1月每股淨損2.45元，去年同期的EPS為5.83元。

由於挖礦已經退燒，撼訊2018年以來積極強攻新領域，近期並在2019紐倫堡展（Embedded World）展示工業電腦專用顯示卡，以及全系列Thunderbolt 3 eGPU顯示卡外接盒與多媒體連接埠產品，企圖在消費性顯卡外，逐步擴大工業電腦市場。

隨著影像辨識等人工智慧技術快速發展，工業電腦市場對於高解析度影像運算相關應用愈來愈廣，撼訊這次將展示採用AMD嵌入式GPU的工業電腦專用顯示卡。

撼訊指出，產品採用工業級元件生產的工控專用顯示卡具備高效能、低功耗特性，滿足工控市場要求的穩定供貨、多規格尺吋、嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務。撼訊全方位顯示卡產品應用領域涵括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。