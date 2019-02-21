元大高股息股利率五年新高 今天填息

2019-02-21 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



外資強力匯入台股，今天再買48億元，激勵大盤攻上10,300點新高，台股ETF繼昨（20）日元大台灣50盤中填息，元大高股息今天也接力填息，封閉去年10月底除息的跳空缺口。

而此次元大高股息除息前的股利率達5.6%，為五年來最高，投資人若從去年除息前抱到今天，賺到配息、也賺價差。

元大投信表示，元大高股息此次於去年10月23日除息，前一天收盤價25.81元，在今天收盤順利填息，共經歷80個交易日。統計該ETF成立以來，每年平均配息1.1元，股利率4.45%，最長的填息天數（含非交易日）239天，最短43天，平均132天，此次計入非交易日、共歷時122天，低於平均。

目前元大高股息規模191億元，是次於元大台灣50和台灣50反1的第三大台股ETF，主因其高殖利率受到歡迎，受益人數達9.8萬人。

元大投信表示，近期美中貿易談判頻釋利多，市場期待3月1日出台新的框架，取代高度衝突的緊張局勢。值得注意是，台股雖然隨國際利多走高，融資餘額卻處於低檔，反映內資參與有限，若擔心行情高檔，可留意下檔具保護的高股息工具。

息收需求也是退休族需從長計議的課題，透過高息工具累積資產，成果有機會優於活儲，建議有意拉長布局的投資人，也可關注高股息ETF。