定期定額十年賺一倍的基金 這類型最多

2019-02-21 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



統計顯示，定期定額十年科技股與美股基金，獲利最高翻倍。能源、黃金礦業、貨幣市場等基金則十年定期定額仍賠錢。基金業者指出，長期趨勢看多且震盪向上的市場，最適合作為定期定額標的。

理柏（Lipper）統計，以新台幣計價，到元月底為止，定期定額十年累計獲利超過100%的基金共18檔，包括九檔科技股基金、五檔美國股票基金、兩檔生技基金、一檔消費趨勢基金、一檔泰國基金。

十年定期定額有成的基金中，以摩根美國科技基金最耀眼，十年下來可獲得137.6%的報酬率。摩根士丹利美國增長基金以135.1%緊追其後。三到五名全是科技基金，報酬率都超過128%，依次為富達全球科技基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林坦伯頓科技基金。

績效六到18名的基金依次為普信美國大型成長股票型基金、貝萊德世界科技基金、駿利亨德森環球科技基金、摩根士丹利美國優勢基金、景順環球消費趨勢基金、法巴資訊科技創新股票基金、駿利亨德森環球生命科技基金、聯博美國成長基金、美盛凱利美國大型公司成長基金、摩根泰國基金、聯博國際科技基金、瑞銀(盧森堡)生化股票基金、駿利亨德森遠見全球科技基金。

不過，定期定額仍要慎選標的。在理柏分類的125個基金類型中，仍有14個基金類型十年定期定額下來仍為負報酬，包括土耳其、能源、黃金礦業、美元以外的貨幣市場、全球通膨連結債基金等。

富蘭克林投顧分析，定期定額投資仍須慎選長期趨勢向上的標的，才能提高正報酬的機率，尤其震盪向上又優於一路直上的市場，主要是投資人可於震盪期間低檔扣到更多單位數。但如果長期趨勢向下，則不論如何攤平，最終仍難以翻身。