好樂迪將公布重訊 22日暫停交易

2019-02-21 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所表示，好樂迪（9943）因有重大訊息待公布，明（22）日將暫停交易一天，待重大訊息公布後申請恢復交易。

證交所指出，今天收到好樂迪申請明天暫停交易一天，將公布重大訊息，訊息公開後，再依規定恢復交易。