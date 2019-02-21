內資瘋避險 富邦VIX籌碼用光光

2019-02-21 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中貿易談判傳出起草諒解備忘錄，台股今（21）日隨亞股走高，終場站上10,300點大關，不過不少買盤居高思危，反而搶進避險指標的富邦VIX（00677U），造成該檔ETF爆量而且籌碼告罄，法人呼籲進場宜留意溢價風險。

富邦VIX今天創下去年10月股災來、6.02元波段低點，由於買盤搶進，該ETF不到午盤已爆出20萬張大量，全天更交易28萬張，是台股量能第一個股，盤中同時因為需求大於供給，溢價擴及2%，終場市價仍高出淨值2.1%。

富邦VIX初級市場同步收到大額申購，據富邦投信統計，加入今天申購單，該ETF可流通單位20億股全數告罄，代表短期溢價可能再度擴大。富邦投信將在明天向證期局申請追加募集，預估最快一周左右審查通過。

富邦投信表示，根據規範，申請追加必須滿足近五日平均在外流通股數達到可流通股數的八成，因此次到今天才滿足條件，故於明天送件。呼籲投資人進場前應先到投信網站查詢即時折溢價，當溢價擴大時，宜留意追高風險。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩表示，近期投資人避險，應同步留意預期報酬的設定，觀察此波湧入VIX ETF的買盤從年初就開始，不少買盤著眼行情高檔將拉回，實際卻被不斷軋空。

被視為三大利空的美中貿易戰、聯準會升息及經濟成長放緩，也紛紛釋出緩和利多，若抱持VIX指數仍可能跳升到去年高點的預期，恐怕不切實際，尤其VIX的選擇權架構有時間快速流失特性，建議投資人若看不對趨勢，應善設停損。