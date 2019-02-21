親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

內資瘋避險 富邦VIX籌碼用光光

2019-02-21 18:04經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易談判傳出起草諒解備忘錄，台股今（21）日隨亞股走高，終場站上10,300點大關，不過不少買盤居高思危，反而搶進避險指標的富邦VIX（00677U），造成該檔ETF爆量而且籌碼告罄，法人呼籲進場宜留意溢價風險。

富邦VIX今天創下去年10月股災來、6.02元波段低點，由於買盤搶進，該ETF不到午盤已爆出20萬張大量，全天更交易28萬張，是台股量能第一個股，盤中同時因為需求大於供給，溢價擴及2%，終場市價仍高出淨值2.1%。

富邦VIX初級市場同步收到大額申購，據富邦投信統計，加入今天申購單，該ETF可流通單位20億股全數告罄，代表短期溢價可能再度擴大。富邦投信將在明天向證期局申請追加募集，預估最快一周左右審查通過。

富邦投信表示，根據規範，申請追加必須滿足近五日平均在外流通股數達到可流通股數的八成，因此次到今天才滿足條件，故於明天送件。呼籲投資人進場前應先到投信網站查詢即時折溢價，當溢價擴大時，宜留意追高風險。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩表示，近期投資人避險，應同步留意預期報酬的設定，觀察此波湧入VIX ETF的買盤從年初就開始，不少買盤著眼行情高檔將拉回，實際卻被不斷軋空。

被視為三大利空的美中貿易戰、聯準會升息及經濟成長放緩，也紛紛釋出緩和利多，若抱持VIX指數仍可能跳升到去年高點的預期，恐怕不切實際，尤其VIX的選擇權架構有時間快速流失特性，建議投資人若看不對趨勢，應善設停損。

就籌碼面觀察，此波保守看行情似以內資為大宗，外資今天續賣富邦VIX 7萬張，連10賣，也創下該ETF掛牌來最大賣超，但內資避險情緒高張，推動ETF規模逆勢由年初的40億元，大增到148億元。

台股今天攻上新高，內資卻瘋避險。報系資料照
台股今天攻上新高，內資卻瘋避險。報系資料照
分享

富邦投信VIXETF
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

台股指數震盪整理 績優中小型股有表現空間

2019-02-21 13:48

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:38

2月21日／台股投資情報站

2019-02-21 14:32

櫃買通過國泰投信債券ETF指數資格

2019-02-21 14:32

代理三菱重工全系列商品 上洋最快下季登興櫃

2019-02-21 14:32

面板產能大開 台系材料廠有撐

2019-02-21 14:32

投資人布局 看這14檔法人買超股

2019-02-21 14:32

高現金殖利率股題材可期 禾伸堂、國巨、華新科入列

2019-02-21 14:01

王道銀行：美元逐季轉弱 金價將受惠走揚

2019-02-21 10:59

一年發四次股利好不好？小股民鼓掌、大股東不樂

2019-02-21 10:25

三星公布新款折疊機 資金追捧光通訊、鏡頭等概念股

2019-02-21 09:26

哪些個股有季配息潛力？凱基投顧篩選出60檔

2019-02-21 08:43

台股三軋 蘋概三王發威

2019-02-21 00:28

就市論勢／波動加大 不宜追高

2019-02-20 23:49

手機新趨勢 炒熱概念股

2019-02-20 23:39

買盤回頭 高息族群補漲

2019-02-20 23:39

權值股喊攻 台灣50填息

2019-02-20 23:39

台股站上10200點 元大台灣50連15年填息

2019-02-20 20:19

外資掃貨2萬張 台灣50填息達陣

2019-02-20 19:11

金釵鬥老臣 誠美材子公司茂豐向證交所提出澄清

2019-02-20 19:10

產業烏雲散 投信看好科技股反彈行情

2019-02-20 18:53

台積電擬每季配息 吸引三大法人買超1.31萬張

2019-02-20 18:26

奇美實業短線買賣股票獲利 歸入誠美材

2019-02-20 17:30

「全民退休投資專案」今出爐！上架基金有三大特色

2019-02-20 17:01

台股大漲外資買超108億元 最愛這10檔

2019-02-20 16:57

全民退休投資專案啟動 遴選標準出爐

2019-02-20 16:30

台積電按季配息 金管會提醒注意兩點

2019-02-20 15:40

台股大漲120.2點作收 三大法人買超115.34億

2019-02-20 15:04

高股息崛起 法人：選股看成長、基期

2019-02-20 14:37

大盤「強者恆強 弱者恆弱」 阿文師：題材股想像空間大

2019-02-20 12:10

台積電季配效應 誰是下一個季配息個股？

2019-02-20 12:09

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-18 08:52

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-18 08:50

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 14:57

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 14:04

3月資金大行情 哪些蘋概股買點到了？

2019-02-15 08:52

關關難過關關過 元月業績響叮噹

2019-02-15 08:46

年線選股法則大公開 元宵行情上上籤

2019-02-14 14:40

謝金河 豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:47
看更多

熱門文章

一年發四次股利好不好？小股民鼓掌、大股東不樂

2019-02-21 10:25

哪些個股有季配息潛力？凱基投顧篩選出60檔

2019-02-21 08:43

台股三軋 蘋概三王發威

2019-02-21 00:28

外資掃貨2萬張 台灣50填息達陣

2019-02-20 19:11

手機新趨勢 炒熱概念股

2019-02-20 23:39

台積按季配息 外資看法兩極

2019-02-21 00:28

中鋼盤價看漲 類股樂

2019-02-20 23:51

恒耀三轉換公司債 自2月21日起預收款券

2019-02-20 18:19

台股站上10200點 元大台灣50連15年填息

2019-02-20 20:19

買盤回頭 高息族群補漲

2019-02-20 23:39

遠傳 將配息3.75元

2019-02-20 23:48

大江 去年每股賺17.79元

2019-02-20 23:44

戴爾唱旺 供應鏈補

2019-02-20 23:45

金釵鬥老臣 誠美材子公司茂豐向證交所提出澄清

2019-02-20 19:10

台積電擬每季配息 吸引三大法人買超1.31萬張

2019-02-20 18:26

三星供應鏈進補 今日台股盤前重點掃描

2019-02-21 07:50

技嘉第1季營運 可望觸底回升

2019-02-20 20:03

三星公布新款折疊機 資金追捧光通訊、鏡頭等概念股

2019-02-21 09:26

達方入股世同 強攻電動單車

2019-02-20 23:46

Siltronic股價重挫12.2%、保守看市場 台股矽晶圓有壓

2019-02-21 11:39

迎逆風 緯穎估今年低雙位數成長

2019-02-21 14:38

高現金殖利率股題材可期 禾伸堂、國巨、華新科入列

2019-02-21 14:01

台泥、中鴻 四檔熱呼呼

2019-02-20 23:55

高通推5G新晶片 權王台積電沾光

2019-02-21 00:56

技嘉出貨增 獲利將回溫

2019-02-20 23:45

二線光學廠爭寵 先進光、亞光、佳凌接捧強彈

2019-02-21 11:31

聯亞 今年拚賺一股本

2019-02-20 23:45

志超處分蘇州廠 挹注EPS 1.68元

2019-02-20 23:51

伍豐和益合設太陽能廠 雲豹能源去年EPS逾1元

2019-02-20 23:40

王道銀行：美元逐季轉弱 金價將受惠走揚

2019-02-21 10:59

大毅 提列減損9,600萬

2019-02-20 23:47

投資人憂股市拉回 避險、當沖交投熱絡

2019-02-21 12:01

三星新機帶旺 GIS股價吃補衝高

2019-02-21 10:58

康友-KY、訊聯各挾題材 股價走高

2019-02-21 11:50

台虹 去年每股賺3.22元

2019-02-20 23:46

創意、智原 認購吸睛

2019-02-20 23:57

多頭走勢持續 台股上漲47點收10,319

2019-02-21 13:47

懷特新藥 將申請健保核價

2019-02-20 23:44

權值股喊攻 台灣50填息

2019-02-20 23:39

台虹擬配息2.5元 殖利率逾6%

2019-02-20 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top