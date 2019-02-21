南港林學圃：今年拚高獲利 擬效法台積電一年配股兩次

2019-02-21 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



南港輪胎（2101）今（21）日召開法說會，南港名譽董事長林學圃表示，南港業內、業外齊發，今年要恢復以往的高獲利，而且不排除效法台積電，一年配股兩次。

林學圃表示，去年輪胎業大家表現都不好，主要碰到兩大難關，大陸輪胎廠過去一段時間倒掉36家，倒閉前先倒貨，打亂市場秩序；加上新車市場沒有成長，輪胎業苦哈哈。南港去年自結稅前盈餘3.39億元，換算每股稅前獲利僅0.4元，創下六年來最差表現。

不過在本業方面，南港透過產品組合調整，毛利率已經從去年底的14%拉高到今年初的18%；另外法人估算，南港今年營收可望有兩位數的成長。

動能包括北美對大陸卡車胎課雙反稅63.3%、反傾銷關稅22.5%，南港有望獲得轉單效應；另外大陸輪胎廠倒閉36家，總年產能高達4,600萬條，這也有助市場秩序改善。

南港也持續開發高價值的新產品，包括針對熱門的電動車，已經開發出EV電動車胎，除了應用在電動車，也可用在油電混合車。由於電動車比較重，輪胎的滾動阻力要好，花紋也要重新設計。

至於業外方面，南港的世界明珠舊廠開發案，變更設計案年初已獲得台北市政府都市設計審議委員會審議通過，3月會完成施工發包，找日本的營造商，6月開始施工，預計4年至4年半完工。

南港不依照完工比例法入帳，董事會已經通過，將透過出售主導開發案的子公司南榮40%股份的方式，讓每年都有相關的土地開發盈餘入帳，挹注公司獲利穩健提升。南港今年股東會也將全面改選董監事。