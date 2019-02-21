台股指數震盪整理 績優中小型股有表現空間

2019-02-21 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



投信指出，台股加權指數上萬點後，預估短期在10,200點至10,400點橫向震盪整理的機率高，中小型成長股會有表現空間。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

統一投信基金管理部副總錢素惠表示，國際股市1月以來持續反彈，美中貿易釋放正面訊息，美國聯準會（Fed）貨幣政策轉向鴿派，外資回流新興市場，陸股也緩步走揚，台股加權指數自低點反彈以來漲幅達10%，中小型股漲勢更強勁，櫃買指數自低點反彈幅度達14%。

美國總統川普暗示與中國的3月1日貿易談判截止日可以延期，雙方朝著不提高關稅的協議方向努力，樂觀氛圍可望延續，持續觀察美中貿易磋商進度與結論。

美國聯準會公布決策會議紀錄持續偏鴿派，從全球景氣走向與聯準會官員近期談話研判，今年升息次數預計為0-1次，美元不再走強，有利外資對新興市場操作，整體匯率走勢應可較去年穩健，有利台股走勢。另外，國際油價近期明顯反彈，預期能源相關類股亦不再拖累大盤。

錢素惠表示，總體環境相較去年第4季負面因素皆在轉好，但第1季為產業淡季，上市櫃公司1月營收創新高的主要原因是先前擔憂美中貿易戰與農曆春節長假效應，廠商提前於1月拉貨，但接下來將面臨2月營收與首季財報的檢驗，台股加權指數上萬點後，預估短期在10,200點至10,400點橫向震盪整理的機率高，中小型成長股會有表現空間。

操作策略上，採取中高持股水位，積極選股，換股操作，以中小型績優成長股為核心，搭配低基期、高殖利率股。今年全年看好的投資主軸包括5G布建相關供應鏈與上游材料、網通、物聯網、汽車電子、伺服器及財報與業績展望佳個股。

第1季非蘋手機業者將陸續發表新機，相關供應鏈近期有新題材刺激，亦有表現空間。蘋概股方面，蘋果公佈財報利空出盡，供應鏈已近反應利空完畢，第1季末新機規格確立，蘋概反復築底，長線以技術領先的供應鏈仍有業績成長可期，另後續觀察蘋果降價後的銷售情況。