貨櫃輪迎春燕！陽明董座：今年可望觸底反彈告別低迷

2019-02-21 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



貨櫃輪市況去年以來變化很大，市場還對於今年展望很悲觀的情況下，陽明海運（2609）董事長謝志堅首度改變悲觀的看法，認為今年貨櫃市場偏向樂觀，主要是最近的統計資料，今年需求已大於供給；再加上油價走低，只要每桶油價不突破70美元，對於貨櫃輪業者來說，都是好消息。

謝志堅說：「貨櫃艙位供給成長率降低至3.2%、市場需求達到3.8%，預估貨櫃航運今年可望觸底反彈，告別去年低迷窘境。」

因中國農曆年後中國許多地區都才剛開始復工，貨櫃輪的貨量還未恢復成長，貨櫃輪市況依舊很淡，根據最近的報價，歐洲20呎櫃（TEU）價格僅900美元；遠東到美西的每40呎櫃價格為1,834美元，遠東到美東的價格為2,968美元；不過陽明率先看好今年貨櫃輪的市況將會比去年好。

謝志堅進一步指出，根據最新航運專業機構預估，今年貨櫃航運艙位供給率為3.2%、需求成長率則達到3.8%，今年度的市場供需趨於平衡。法人預測今年國際油價將落在每桶約65美元附近，比去年平均用油都在每桶70美元以上，成本大幅降低。