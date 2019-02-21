親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

婦產醫加重麻醉趁機病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

一年發四次股利好不好？小股民鼓掌、大股東不樂

2019-02-21 10:25經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

一年發四次股利政策好不好？從小股民的角度來看，分次配息是大利多。 聯合報系資料照...
一年發四次股利政策好不好？從小股民的角度來看，分次配息是大利多。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
分享
台積電（2330）採季配息之後，市場熱議「一年發四次股利政策」好不好？資深證期分析師郭哲榮認為，這只是「朝三暮四」的差別，原本主人給猴子早上三顆果子、下午四顆果子，現在改為早上四顆果子、下午三顆果子。

他指出，就結論來看，一年領一次股利跟分四次、季季領股利，是沒有差別的。但是，若是從小股民的角度來看，四分次配息則是個大利多。

為何如此？郭哲榮分析，這是因為二代健保規定，「單筆」2萬元至1,000萬元股利，要被課1.91%的二代健保補充費。

舉例來說，小股民原本持有台積電6萬元現金股利，以前是一年配一次，單次繳保費，6萬元乘以1.91%=1,146元，現在分四季發，且每季發一樣的獲利，就是每次發1.5萬元股利，不到2萬元，所以，可以免繳健保補充費。

郭哲榮表示，不只台積電，如果國巨、日月光等也採季配息制，一年股利都是6萬元，也分四次發，則都可以免繳二代健保補充費，換句話說，小股民一年可以省好幾萬元。

但對大股東來講，可能就不開心了！因為依現行規定，二代健保補充費最多以1,000萬元的股利來算，若是本來4,000萬現金股利來計算，大股東還是以1,000萬元來計算要繳納的保費。

也就是說，大股東原本是1,000萬元乘以1.91%=19.1萬元，繳納19.1萬元，但若4,000萬元分四次配發，大股東每次收到1,000萬元股利，就要繳一次二代健保保費，等於要繳四次19.1萬元，合計是76.4萬元，季配息會讓大股東多繳約57萬元的保費。

因此，郭哲榮認為，若是股權比較集中，且又比較小氣的老闆或大股東，可能就不想季季領股利。

股利台積電
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

三星公布新款折疊機 資金追捧光通訊、鏡頭等概念股

2019-02-21 09:26

哪些個股有季配息潛力？凱基投顧篩選出60檔

2019-02-21 08:43

王道銀行：美元逐季轉弱 金價將受惠走揚

2019-02-21 10:59

台股三軋 蘋概三王發威

2019-02-21 00:28

就市論勢／波動加大 不宜追高

2019-02-20 23:49

手機新趨勢 炒熱概念股

2019-02-20 23:39

買盤回頭 高息族群補漲

2019-02-20 23:39

權值股喊攻 台灣50填息

2019-02-20 23:39

台股站上10200點 元大台灣50連15年填息

2019-02-20 20:19

外資掃貨2萬張 台灣50填息達陣

2019-02-20 19:11

金釵鬥老臣 誠美材子公司茂豐向證交所提出澄清

2019-02-20 19:10

產業烏雲散 投信看好科技股反彈行情

2019-02-20 18:53

台積電擬每季配息 吸引三大法人買超1.31萬張

2019-02-20 18:26

奇美實業短線買賣股票獲利 歸入誠美材

2019-02-20 17:30

「全民退休投資專案」今出爐！上架基金有三大特色

2019-02-20 17:01

台股大漲外資買超108億元 最愛這10檔

2019-02-20 16:57

全民退休投資專案啟動 遴選標準出爐

2019-02-20 16:30

台積電按季配息 金管會提醒注意兩點

2019-02-20 15:40

台股大漲120.2點作收 三大法人買超115.34億

2019-02-20 15:04

高股息崛起 法人：選股看成長、基期

2019-02-20 14:37

大盤「強者恆強 弱者恆弱」 阿文師：題材股想像空間大

2019-02-20 12:10

台積電季配效應 誰是下一個季配息個股？

2019-02-20 12:09

挑高股息題材股 兩招避免你要它的利 它拿你的本！

2019-02-20 11:48

美股小漲 台股半年線上震盪整理

2019-02-20 09:18

台股偏多整理 投顧：強中透弱提防拉回

2019-02-20 09:18

凱基證券開春送好禮 推跨越60迎新好禮三重送活動

2019-02-20 08:25

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-18 08:52

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-18 08:50

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 14:57

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 14:04

3月資金大行情 哪些蘋概股買點到了？

2019-02-15 08:52

關關難過關關過 元月業績響叮噹

2019-02-15 08:46

年線選股法則大公開 元宵行情上上籤

2019-02-14 14:40

謝金河 豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:47

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 15:02

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-02-01 09:50

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33
看更多

熱門文章

台積電季配效應 誰是下一個季配息個股？

2019-02-20 12:09

台積電按季配息 金管會提醒注意兩點

2019-02-20 15:40

台股大漲外資買超108億元 最愛這10檔

2019-02-20 16:57

台股三軋 蘋概三王發威

2019-02-21 00:28

外資掃貨2萬張 台灣50填息達陣

2019-02-20 19:11

手機新趨勢 炒熱概念股

2019-02-20 23:39

台積按季配息 外資看法兩極

2019-02-21 00:28

哪些個股有季配息潛力？凱基投顧篩選出60檔

2019-02-21 08:43

恒耀三轉換公司債 自2月21日起預收款券

2019-02-20 18:19

台積電預告股利有沒有踩法規紅線？主管機關這麼說

2019-02-20 12:21

台股站上10200點 元大台灣50連15年填息

2019-02-20 20:19

台積電預告股利？孫又文：是「規劃」 不是「決議」

2019-02-20 12:12

買盤回頭 高息族群補漲

2019-02-20 23:39

中鋼盤價看漲 類股樂

2019-02-20 23:51

一年發四次股利好不好？小股民鼓掌、大股東不樂

2019-02-21 10:25

5G人氣超強 光通訊大軍展威

2019-02-20 14:37

戴爾唱旺 供應鏈補

2019-02-20 23:45

金釵鬥老臣 誠美材子公司茂豐向證交所提出澄清

2019-02-20 19:10

達方與世同金屬策略合作 取得60%股權

2019-02-20 16:03

大江 去年每股賺17.79元

2019-02-20 23:44

大盤「強者恆強 弱者恆弱」 阿文師：題材股想像空間大

2019-02-20 12:10

台積電擬每季配息 吸引三大法人買超1.31萬張

2019-02-20 18:26

遠傳 將配息3.75元

2019-02-20 23:48

高股息崛起 法人：選股看成長、基期

2019-02-20 14:37

挑高股息題材股 兩招避免你要它的利 它拿你的本！

2019-02-20 11:48

元翎精密明天起公開申購 27日抽籤

2019-02-20 14:38

三星供應鏈進補 今日台股盤前重點掃描

2019-02-21 07:50

技嘉第1季營運 可望觸底回升

2019-02-20 20:03

「全民退休投資專案」今出爐！上架基金有三大特色

2019-02-20 17:01

AOI檢測設備雙霸 牧德、由田表現勇猛

2019-02-20 14:37

奇美實業短線買賣股票獲利 歸入誠美材

2019-02-20 17:30

台股大漲120.2點作收 三大法人買超115.34億

2019-02-20 15:04

全民退休投資專案啟動 遴選標準出爐

2019-02-20 16:30

大江每股配7元 殖利率1.4%

2019-02-20 15:03

偏光片雙雄擴產 爆大量直沖雲霄

2019-02-20 14:37

高通推5G新晶片 權王台積電沾光

2019-02-21 00:56

達方入股世同 強攻電動單車

2019-02-20 23:46

技嘉出貨增 獲利將回溫

2019-02-20 23:45

M31鎖定高階製程 法人：EPS挑戰9元

2019-02-20 14:39

首季拚損益兩平 鎧勝跳空漲停

2019-02-20 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top