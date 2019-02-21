一年發四次股利好不好？小股民鼓掌、大股東不樂

2019-02-21 10:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



一年發四次股利政策好不好？從小股民的角度來看，分次配息是大利多。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 在台積電（2330）採季配息之後，市場熱議「一年發四次股利政策」好不好？資深證期分析師郭哲榮認為，這只是「朝三暮四」的差別，原本主人給猴子早上三顆果子、下午四顆果子，現在改為早上四顆果子、下午三顆果子。

他指出，就結論來看，一年領一次股利跟分四次、季季領股利，是沒有差別的。但是，若是從小股民的角度來看，四分次配息則是個大利多。

為何如此？郭哲榮分析，這是因為二代健保規定，「單筆」2萬元至1,000萬元股利，要被課1.91%的二代健保補充費。

舉例來說，小股民原本持有台積電6萬元現金股利，以前是一年配一次，單次繳保費，6萬元乘以1.91%=1,146元，現在分四季發，且每季發一樣的獲利，就是每次發1.5萬元股利，不到2萬元，所以，可以免繳健保補充費。

郭哲榮表示，不只台積電，如果國巨、日月光等也採季配息制，一年股利都是6萬元，也分四次發，則都可以免繳二代健保補充費，換句話說，小股民一年可以省好幾萬元。

但對大股東來講，可能就不開心了！因為依現行規定，二代健保補充費最多以1,000萬元的股利來算，若是本來4,000萬現金股利來計算，大股東還是以1,000萬元來計算要繳納的保費。

也就是說，大股東原本是1,000萬元乘以1.91%=19.1萬元，繳納19.1萬元，但若4,000萬元分四次配發，大股東每次收到1,000萬元股利，就要繳一次二代健保保費，等於要繳四次19.1萬元，合計是76.4萬元，季配息會讓大股東多繳約57萬元的保費。

因此，郭哲榮認為，若是股權比較集中，且又比較小氣的老闆或大股東，可能就不想季季領股利。