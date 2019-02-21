三星公布新款折疊機 資金追捧光通訊、鏡頭等概念股

2019-02-21 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



三星發表首款折疊手機「Galaxy Fold」。 美聯社 分享 facebook 三星Galaxy S10系列正式亮相，除了三款S10、一款5G版手機外，今年MWC的當紅話題折疊手機也發表，行動通訊部門總裁高東真登台正式介紹旗下首款折疊手機「Galaxy Fold」。

受惠三星新機發表與MWC即將2月25日開展，相關光通訊個股如聯亞（3081）、聯鈞、光環、華星光股價強勢上揚；材料如達邁、達興材料、明基材也受到市場資金追逐，鏡頭玉晶光、新鉅科也表現不俗。

日盛投顧認為，三星發表四款Galaxy S10系列，及首款折疊機，合計五款新機，5G版也將在第2季上市。其中，新機導入多鏡頭、螢幕開孔、超聲波指紋辨識等多項多項技術，預期將帶動2019年的智慧型手機新規格，預期相關的供應鏈廠商，包括大立光、奇鋐、雙鴻、GIS-KY、神盾、新日興，可望受惠。

法人分析，三星折疊式手機Galaxy Fold，外側螢幕4.6 吋、翻開後可為7.3吋AMOLED螢幕，可支援多工處理，軸承可開合超過20萬次，亦將搭載5G連網功能，此次搭載鏡頭數量高達6顆。

MWC展將於下周登場，預期主要硬體亮點為5G、多鏡頭、ToF技術3D感測、屏下指紋辨識以及折疊式手機。就零組件的受惠程度而言，法人看好多鏡頭的滲透率提高，大立光將受惠。

屏下指紋辨識與臉部辨識部分，目前以屏下指紋辨識具有優勢，法人看好 ToF未來的發展潛力，在5G時代後的VR/AR應用，VCSEL供應鏈亦可留意。