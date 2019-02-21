今日台股盤前重點掃描

2019-02-21 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

美股周三收漲，因美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示，決策官員對於進一步升息保持「耐心」立場，鴿派基調更為明確。道瓊工業指數收漲63.12點或0.24%，報25,954.44點；標普500指數收漲4.94點或0.18%，報2,784.7點；那斯達克指數上漲2.30點或0.03%，報7,489.07點。

二、三星五機齊發 台系鏈進補

三星於美國時間20日在舊金山發表四款Galaxy S10系列，及首款折疊機，合計五款新機，創三星歷來同一時間發表最多機種紀錄。其中，S10系列是全球第一支採用超聲波指紋辨識的機種，由鴻海旗下GIS供應這項最新功能零組件，該機種被三星寄予厚望，強力拉貨，帶旺GIS等供應鏈業績。

三、大江去年每股賺17.79元

大江生醫（8436）昨（20）日公布去年財報並召開董事會，通過去年每股稅後純益17.79元，擬配發股利8.5元，現金股息7元，股票股利1.5元，以大江昨日股市收盤價格499.5元概算，現金殖利率約為1.4%。

四、手機新趨勢 炒熱概念股

MWC熱炒台系電子股，外資花旗環球、瑞士信貸、摩根士丹利三大券商指出，此次大展多鏡頭、可撓式設計及屏下指紋辨識將扮演焦點，相關如大立光（3008）、神盾、致茂等個股，將向上表現。

五、買盤回頭 高息族群補漲

台股一年多次配息新制由台積電（2330）打響第一槍，近期除高價股、高股息概念股拉出一波漲勢，被動元件與矽晶圓族群挾元月營收回溫、高配息、高股息殖利率等多重題材，吸引法人進場承接，股價落後補漲。

六、戴爾唱旺 供應鏈補

Dell EMC（戴爾）台灣區總經理廖仁祥昨（20）日表示，全球企業儲存市場優於預期，以去年前三季為例，年增15%，打破原本業界悲觀預估面臨「零成長」的窘境。戴爾本身增幅更是高於全球平均，看好此波成長力道將延續至今年。

七、遠傳將配息3.75元

遠傳電信（4904）昨（20）日舉行線上法說，擬配發現金股利3.75元，今年財測保守，預估每股純益僅2.6元，遠傳總經理井琪表示，會積極衝刺新經濟業務，有信心超越財測。