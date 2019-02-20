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耕興：美國實驗室已獲5G檢測訂單

2019-02-20 20:48經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

耕興（6146）今日指出，美國矽谷灣區之新檢測實驗室的設置已如期於今年初正式開始營運，整體業務接單良好，已陸續接獲5G相關消費性電子產品的檢測訂單。

耕星今日董事會後也公布去年財報，去年合併毛利率45.4%，歸屬於母公司稅後淨利為7億元，每股稅後純益(EPS) 7.58元，低於前一年度7.64元。

耕興解釋，由於2018年增加大陸昆山廠遷廠之搬遷成本及費用與美國實驗室建置成本及費用，加上營利事業所得稅稅率由17%調升至20%影響，故2018年歸屬於母公司稅後淨利較去年同期微幅減少0.6%。

財報所得稅
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