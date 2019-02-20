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瑞信喊買勝麗 目標價提高到223元

2019-02-20 19:26經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

外資瑞士信貸出具勝麗（6238）報告，表示勝麗去年財報優於預期，今年表現可望再上層樓，重申「優於大盤」評等，目標價自157元拉高到223元。勝麗今（20）日以小漲1.5元作收，收在193.5元。

瑞信證券表示，勝麗去年第4季每股純益（EPS）2.62元，高於瑞信預估的1.96元，研判是車用CIS封裝出貨增加，加上業外進補帶動。隨著車市回溫，預估勝麗第1季營收將季增11%，第2季持平，下半年則有進一步成長，全年表現將比去年增13%。

瑞信表示，勝麗今年動能來自訂單成長及產能擴增，根據管理層表示，旗下產能將在第3季前擴增40%，而且持續獵地設廠；有助勝麗毛利率、營益率同步跟隨營收走高，預估今年這兩個數字將來到34.5%、23.3%，去年為33.5%、22.6%。

瑞信並預期，勝麗中長期將返回20%-25%高成長，前提是產品組合優化，貿易戰緩和。目前重新估算勝麗今、明年EPS可達11.15元、13.25元，高於市場預期的10.26元、12.8元。

瑞信同時提高勝麗的合理本益比至18倍，此前為15倍，換算潛在目標價為223元。本土法人中，康和證券去年中就積極喊買勝麗，目標價一度設在200元，不過之後中國買氣疲弱，該券商又把目標價降到170元。

瑞信證券營收
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