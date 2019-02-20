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「全民退休投資專案」今出爐！上架基金有三大特色

2019-02-20 17:01經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

107年底金管會主委顧立雄提出在基富通平台執行的退休投資實驗專案，今（20）日完成專案會議，該專案遴選基金產品、基金池及投信的標準也同步出爐，依規劃時程，可望在今年7月底上線。

專案推動諮詢小組委員、集保結算所副總經理朱漢強指出，「全民退休投資專案」將由基富通與一般投資人簽訂契約，由投資人在此一實驗平台定期定額投資，為期二年，此一專案並沒有與勞退自選作比較，主要目的是為了全民投資宣導及推廣。

他也提醒，參與投資的民眾是以定期定額、長期紀律投資，以自有資金實戰操作，但自負盈虧。

朱漢強表示，原則上將遴選三家投信，預計是一萬人參與投資實驗，如果反應不錯，不排除加碼。至於獲選的投信，每一家將提供三檔基金，預計可以有九檔上架。

朱漢強說，預計在平台上架的基金特色有三：一是級別不同，將為P級級別；二是上架的基金是零手續費，管理費又另有優惠；三是投信業者將特別設計新的商品。

這項專案的緣由，基富通表示，國人退休準備不足，加上大多數民眾，尤其是年輕族群對退休生活感到不確定性，為此基富通規劃全民退休自主投資實驗專案，協助國人進行退休理財的準備。

「全民退休投資專案」每季召開一次會議，每季提供資料，由顧問及專家給予諮詢小組相關意見及評量之用。

除了產品有量化評估外，也會對投資人行為作一觀察，並對於直接參與的民眾作一市場調查，並觀察投資人在活動期間感受。至於是否可以作一互動，參與之投信可以給予客服服務，來參加上架的投信。

目前篩選出的基金，境外基金約有300多檔，境內也約有100多檔。

「全民退休投資專案」由產官學界組成的專案推動諮詢小組，並邀請國際知名顧問公司美世（MERCER）擔任本專案顧問。

該小組今日已完成首次會議，鑑於私校退撫基金過去幾年不論在操作方式、績交及規模成長上，都有相當好的表現，提供參與私校退撫 基金的教職人員更健 全的退休保障，因此，本次實驗專案亦參照其模式，並將專案內的基金規劃區 分為「目標風險類型」、「目標日期型」兩種。

投信公司設計的這兩類型基金除了皆需要組合型基金外，「目標風險類型」須依照風險屬性提案積極、穩健及保守各一檔。「目標日期型」則依據不同目標退休日期，規劃三種不同退休時間產品。

在投資規範上，不僅考量風險及報酬，依照不同風險類型及退休時間，訂定股、債投資比例。為實踐深耕台灣市場、扶植台灣產業的決心，亦有一定比重的投資台股基金，若投信原有組合型基金商品符合專案條件規範，也可成為專案的產品。

在期待報酬率方面，「目標風險類型」基金如以十年預期年化報酬率推估，積極型年化報酬率不低於6.5%、穩定型年化報酬率不低於4%、保守型年化報酬率不低於2%。

積極、穩健兩類型基金皆需投資台股，投資比例分別為不低於8%及5%（台股占MSCI比重是1.29%。）

該小組與投信投顧公會將於2月25日向會員舉行說明會，3月27日決定初選投信公司名單。

基金池包含主動型基金，包括國內已核准或核備的境內基金，截至2018年底，產品至少有三年歷史紀錄，境外基金最低AUM門檻為新台幣100億元，境內基金最低AUM門檻為新台幣5億元。

其次是ETF，現行法的可投資的ETF，不含槓桿型及反向型ETF，須排除波動較大的計價幣別（如紐、澳、南非幣等）。

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