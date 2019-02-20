台股大漲外資買超108億元 最愛這10檔

2019-02-20 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（20）日大漲120.2點，收在10,272點，創下四個多月來的高點，外資買氣回升，單日買超108億元，統計買超前十大個股以值權股及金融股為主，元大台灣50獲外資買超20564張居冠，台積電（2330）則以12,371張居第二，上海商銀獲11,114張買超，合計有4檔金融股擠進前十大名單。

台股今日由權王台積電、股王大立光與鴻海等蘋概三王領軍，大盤指數開高走高，收在今日最高點，以10,272.46點作，創去年10月9日以來的波段高點，漲幅1.18%，成交值放大到1,319.89億元。

統計三大法人買賣超情況，僅投信小幅賣超0.84億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超108億元，高居三大法人之冠，合計三大法人買超115.34億元。

外資買超前十大依序是元大台灣50、台積電、上海商銀、元大上證50、國泰中國A50、台泥、鴻海、台新金、台企銀與玉山金；外資最愛仍以權值股、金融股居多。

台積電今日大漲5.5元，以234.5元作收，單日市值增加1,426.17億元，總市值再度站上6兆元，增達6兆806.78億元；外資轉為買超，單日買超12,371張；鴻海在外資連四賣之後，今日也轉為買超；大立光也是今日多頭指標，統計外資買超128張，已連續三日買超。