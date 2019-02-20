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台積電按季配息 金管會提醒注意兩點

2019-02-20 15:40經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會提醒必須多跟投資人宣導「這家公司採季配」，並注意股務作業。 圖／聯合報系資...
金管會提醒必須多跟投資人宣導「這家公司採季配」，並注意股務作業。 圖／聯合報系資料照片
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金管會主委顧立雄今（20）日下午表示，台積電按季配息一事不涉及財務預測，按季或按年配息由公司自己決定，但金管會提醒，必須多跟投資人宣導「這家公司採季配」，並注意股務作業。

顧立雄下午出席《經濟日報》舉辦的權證活動前，受訪時對於台積電按季配息一事表示，每季配息有融券回補問題，這他請證交所提醒投資人注意，要揭露那些採季配的（公司），都有融券回補問題，投資人要理解。

另外，台積電要先修章程，好像章程尚未修改。

至於主管機關立場，是否認為改按季配息會對市場造成波動？顧立雄認為，這是合於公司法規定，公司法修後就可以，倒是這次他要配8元、2元，有請證交所研究，沒有涉及財務預測。

因8元是去年，2元是因為我們認為公司去年賺不止8元，現在保留還可配發股利未超過2元，所以沒有財務預測，但請公司注意一下，此案未涉及財務預測，以後若要實施季配的公司，狀況要注意。

何謂涉及財務預測，是否已賺進口袋的才可配？顧立雄則表示，所以此案未有財務預測噩題，去年賺10幾元，只配8元，手上還有，不構成對本季的財務預測。

只要配不超過賺的就可以？顧立雄回答，例如去年都發完，今年預測今年配股利2元，「這好像有點踩。」

顧立雄表示，每次配息都有融券回補問題，以前一次，現在四次，可能造成投資人困擾，對於股價波動倒不致於，但股務代理手續煩雜一點 。

顧立雄強調，公司法已允許按季配，按季或按年配，由公司自己決定，公司法已允准，沒有說不行，只是提醒股務作業要注意，以及多跟投資人宣導「這家公司採季配」。

顧立雄配息台積電
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