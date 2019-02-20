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哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

大江每股配7元 殖利率1.4%

2019-02-20 15:03經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

大江生醫（8436）今（20）日召開董事會，決議盈餘分配與轉增資案，今年每股配發現金股利7元，以大江今日股市收盤價格499.5元概算，殖利率約為1.4%，總配發金額為718,252,913，盈餘轉增資每股配發1.50000000元，

大江生醫去年業績快速成長，為大江豐收的一年，自去年3月起，營收連月創下新高，迄去年12月為止，連續十個月的營收均改寫新紀錄，去年全年營收80.98億元，較前年翻倍，稅後純益約17.94億元，較去年同期成長152%，每股稅後純益（EPS）則有17.79元。

大江生醫營收
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