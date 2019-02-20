台積電、台灣50拉高台指期結算 台股大漲120點收10,272

2019-02-20 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股20日终場收盤指數收在今日最高10,272.46點，上漲120.2點，成交量1,319.89億元。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 台積電（2330）傳出擬配發每股10元股利，激勵今（20）日股價盤中上漲4.5元至233.5元，多頭擬挑戰年線反壓，元大台灣50（0050）也隨勢強勢而完成填息，激勵台股指數盤中漲逾百點，今日又是台指期結算，多頭趁勢作價結算行情。台股终場收盤指數收在今日最高10,272.46點，上漲120.2點，成交量1,319.89億元。

台積電上漲也帶動台灣50成分股盤中勁揚超過1%，傳產股中的台泥、正新、統一超、中租-KY及上海商銀漲幅超過1%之外，蘋概為主的多數電子股也呈漲勢，大立光、鴻海、鴻準、聯發科、可成、台達電、國巨、華碩、廣達、日月光投控及和碩。

盤面輪動速度也很快，昨日強勢的美時、嘉澤、永冠-KY、瑞昱及華通等股今日走勢疲軟，主要是獲利或停損的短線賣壓釋出。

亞洲股市今日盤中的韓股漲幅超過1%、日股漲幅超過0.6%，台股指數及櫃買指數今日雙雙走揚，同步連三漲，多頭氣勢旺。

台股今年漲幅約5%，漲幅還落後美國費半指數與亞洲主要股市表現，外資今年以來累積買超約629億元，法人加碼之下，台股看回不回的走勢，散戶忍不住搶進，融資餘額由2月11日低檔的1,179億元一錄增加至19日的1,207億元。

法人表示，今日台指期結算，美股收盤表現及台積電股利題材有利多頭強攻，因此也造就權值股今日的強勢表現。

不過，今年以來的台股持續上揚，美股也連漲八周而累積獲利賣壓，投資人操作心態偏向短線，資金有轉進股價低基期個股的跡象。