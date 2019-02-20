親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

早餐吃錯胖又致癌？一鍵查你是否吃到「最肥地雷」

台積電、台灣50拉高台指期結算 台股大漲120點收10,272

2019-02-20 13:43經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股20日终場收盤指數收在今日最高10,272.46點，上漲120.2點，成交量...
台股20日终場收盤指數收在今日最高10,272.46點，上漲120.2點，成交量1,319.89億元。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
分享
台積電（2330）傳出擬配發每股10元股利，激勵今（20）日股價盤中上漲4.5元至233.5元，多頭擬挑戰年線反壓，元大台灣50（0050）也隨勢強勢而完成填息，激勵台股指數盤中漲逾百點，今日又是台指期結算，多頭趁勢作價結算行情。台股终場收盤指數收在今日最高10,272.46點，上漲120.2點，成交量1,319.89億元。

台積電上漲也帶動台灣50成分股盤中勁揚超過1%，傳產股中的台泥、正新、統一超、中租-KY及上海商銀漲幅超過1%之外，蘋概為主的多數電子股也呈漲勢，大立光、鴻海、鴻準、聯發科、可成、台達電、國巨、華碩、廣達、日月光投控及和碩。

盤面輪動速度也很快，昨日強勢的美時、嘉澤、永冠-KY、瑞昱及華通等股今日走勢疲軟，主要是獲利或停損的短線賣壓釋出。

亞洲股市今日盤中的韓股漲幅超過1%、日股漲幅超過0.6%，台股指數及櫃買指數今日雙雙走揚，同步連三漲，多頭氣勢旺。

台股今年漲幅約5%，漲幅還落後美國費半指數與亞洲主要股市表現，外資今年以來累積買超約629億元，法人加碼之下，台股看回不回的走勢，散戶忍不住搶進，融資餘額由2月11日低檔的1,179億元一錄增加至19日的1,207億元。

法人表示，今日台指期結算，美股收盤表現及台積電股利題材有利多頭強攻，因此也造就權值股今日的強勢表現。

不過，今年以來的台股持續上揚，美股也連漲八周而累積獲利賣壓，投資人操作心態偏向短線，資金有轉進股價低基期個股的跡象。

台股指數台積電台指期結算
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

台積電帶領IC設計向前衝 信驊、祥碩居股后、老三之列

2019-02-20 13:09

百貨股大洋-KY、關中反應業績題材 股價彈升

2019-02-20 12:35

台積電挑戰年線 激勵台股盤中漲逾百點

2019-02-20 10:59

蘋概股三王領軍 元大台灣50量價齊揚

2019-02-20 10:58

台積電季配息效應點火 台股早盤漲逾百點挑戰新高

2019-02-20 10:08

台積電領軍 台股開高走高漲百點

2019-02-20 09:48

台股開盤漲29點

2019-02-20 09:41

今日台股盤前重點掃描

2019-02-20 07:30

熱門文章

台積電通過分季發放股利 今年合計將發10元現金股息

2019-02-19 17:36

台積電季配息好不好？三大重量級法人這麼說

2019-02-19 18:30

台股活水 公股銀要加碼330億

2019-02-20 00:12

台積電將配息10元 創歷年最高紀錄

2019-02-20 00:08

PCB類股 走勢強勁

2019-02-19 23:18

風電股衝高 專家：強勢族群輪動加速

2019-02-19 14:39

多鏡頭趨勢明確 玉晶光領漲光學股

2019-02-19 14:39

國人最愛十檔單國股票基金 美股基金就占六檔

2019-02-19 22:20

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top