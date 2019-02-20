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中美貿易戰 台需慎防兩岸黑天鵝與灰犀牛效應

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

原物料傳漲聲 散裝船有望跟著漲

2019-02-20 12:21經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

市場傳出，巴西淡水河谷（Vale）多處礦場作業因上月水壩崩塌事件作業停擺，導致全球鐵礦砂市場大亂，傳出必和必拓（BHP Group）等礦商無力提高產能補足供應缺口。航運專家指出，根據過去的經驗，只要原物料大漲，散裝船的市況也會跟著改變，通常觀望買盤會開始進場佈局，市況會跟著好轉，尤其這次跌幅很深，預估買盤陸續進場佈局。

BDI（波羅的海運價指數）今年以來出現崩跌走勢後，還跌破600點關卡，近一周終於反彈，市場認為原物料反彈後，有機會出現搶運風，BDI可望告別跌勢開始反彈，裕民（2606）、中航（2612）今（20）日股價走強，盤中一度來到3.6%跟1.7%。

BDI近期跌幅很深，一度跌破600關卡，近一周漲幅為6.19%，終於回到600點之上，19日收盤時，指數為635點、跌8點。裕民是國內最大的散裝船，今天盤中反彈，來到30.35元，漲幅為1.5%。

裕民去年第3季獲利報喜，EPS達0.89元，較去年同期EPS 0.57元大幅成長，累計第三前年增率144.17%，EPS已達 1.74元，第4季本業的獲利也可望有不錯表現。

中航目前有10艘海岬型的大船，去年海岬型指數反彈後中航船舶大量換約，獲利較不受近期BDI崩跌影響，簽的價格毛利率還不錯，長期獲利貢獻穩定，另外，法人推估以中航目前船舶換約概況，去年全年EPS挑戰2元，今天中航股價也走高，來到29.5元，漲幅為1.7%。

EPS
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