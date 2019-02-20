挑高股息題材股 兩招避免你要它的利 它拿你的本！

2019-02-20 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台積電（2330）每股擬配發10元股利，今（20）日盤中股價挑戰年線反壓；創意擬每股配5元股利，股價在盤中亮燈漲停，帶動高股息題材股走勢。法人表示，高股利題材開始發酵，但挑股要評估業績成長性及股價基期，以免「你要它的利，它拿你的本！」

宏遠證券研究部副總陳國清表示，高股利個股往往是去（2018）年度獲利豐碩，配股往往在每股獲利七成以上，不過，現階段要再介入這類股票須考量：今年業績能否再成長及股價位階水準，以免看好配發股利而搶價，卻套牢在相對高檔。

陳國清表示，以被動元件族群而言，去年度獲利大爆發是投資人都知道的事，預估配發的股利應該也很多；過去一段時間的股價回檔修正到低檔，因此在近期出現反彈走勢，但展望該產業在今年的成長性，可能不如去年，現階段追價就要評估風險。

宏遠證券研究報告顯示，近期巴西淡水河谷潰堤造成傷亡及礦廠封閉使得鐵礦砂價格上漲，鋼鐵報價有機會反彈，有利於中鋼、中鴻、大成鋼等個股，去年及今年獲利佳的中鴻可多加留意。

台泥、亞泥、台塑集團、金融壽險股，股價還在底部區或才剛漲上來，本益比不高、風險不大、具高殖利率，也可逢低承接。陳國清表示，雖然這類股的股價不會漲得很快，要耐心等待。