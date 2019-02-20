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給吳敦義的公開信 蔡詩萍：機關算盡只會孤立自己

今日台股盤前重點掃描

2019-02-20 07:30經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、台積配息10元 分次發放

台積電昨（19）日董事會通過，2018年度盈餘每股擬配發8元現金股利，與2017年相當，略低於市場原預期的8.5元至9.5元。不過，董事會也決議今年度起盈餘分配採分季發放，第1季每股擬配發現金股利2元，將於今年第4季發放，若股東一路持有台積電股票至年底，每股可領10元現金。

二、台股活水 公股銀要加碼330億

八大公股行庫看好金豬年台股行情，醞釀伺機大加碼，預估可動用銀彈達約330億元，其中可望加碼最力的首推華南銀，預估今年加碼台股水位約百億元，最可能進場時點在第2季，以預為下半年景氣轉佳布局，並觀察美中貿易戰與英國脫歐效應。

三、台北工具機展 規模創新高

台灣機械公會理事長柯拔希昨（19）日宣布，即將於3月4日登場的「2019年台北國際工具機展」，在南港展覽二館啟用後，總計有1,230家廠商、7,000個攤位參展，較上屆成長近三成，規模創歷史新高，訂單則上看20億美元。

四、臻鼎拚連兩年賺一股本

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）積極切入COF（覆晶薄膜基板）、汽車電子與5G新應用帶動成長，法人看好，臻鼎有連續兩年賺逾一個股本的實力。臻鼎尚未公布去年財報數字，不過，法人預估臻鼎受惠營收規模成長與產品組合優化，去年累計每股獲利有望超越一個股本，並受惠於終端多元新應用挹注，今年營運有望延續成長動能。

五、開學概念股 大盤熱點

農曆年假過後，各級學校陸續開學，時序邁入返校時間點，部分電子股已展現轉強契機，預期台股盤面相關「開學（Back to School）需求概念」族群，可望躍居為市場焦點。

六、電子零組件股 強勢

台股昨（19）日走勢趨緩，指數開高後，盤中微幅震盪，最終收10,152點，小漲6點，站穩半年線位置。盤面上電子零組件的達邁（3645）、致伸、新日興、燿華、嘉澤等為表現強勢股。

七、世界、漢磊 獲英飛凌大單

德國半導體龍頭英飛凌擴大對台廠釋出委外代工訂單，該公司強化功率半導體應用，並衝刺車用等業務，預料將優先釋單世界（5347）、漢磊，帶旺這兩家晶圓代工廠業績。

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