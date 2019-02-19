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國人最愛十檔單國股票基金 美股基金就占六檔

2019-02-19 22:20經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

國人海外布局單一市場時，最愛美股、印度俄羅斯基金。在國人最愛的十大單一境外股票基金中，美國基金就占了六檔，印度與俄羅斯基金各占兩檔。

經歷金融海嘯及各種市場動盪之後，國人的境外基金投資已不再重押新興市場。相反的，由於近年來科技股帶動美國股市領漲全球，美國股票基金愈來愈受到國人青睞，成為最受歡迎的單一市場基金。

雖然國人也很喜愛中國基金，至少有三檔中國基金都獲得國人布局逾百億元，但依投信投顧公會分類，中國大陸與香港基金屬於區域基金，不算是單國基金。

境外基金觀測站統計，在台灣投資人最愛的十大單一境外股票基金中，以聯博精選美國股票基金最受垂青，到去年底為足國人持有金額達新台幣231.8億元，約占該基金總規模的兩成。

台灣投資人第二青睞的單一市場基金仍是聯博的美股基金，即聯博美國成長基金，國人持有157.6億元。這檔基金主要布局美國大型股，大幅加碼資訊科技與醫療保健股，兩者合計比重約占基金五成，一年來交出15.4%的漲幅，在同型基金中名列前茅。

富蘭克林高科技基金同樣是布局美國大型成長股，一年來的漲幅達16.3%。基金主要布局能受惠於尖端技術的龍頭企業，目前電子股逾四成，其他還包括健康醫療、消費耐久財等。這檔基金是國內少見的美國註冊基金，成立於1968年，在台灣註冊的美國基金中歷史第二悠久。

台灣投資人熱愛的美國基金還包括摩根美國智選基金（持有逾91億元）、摩根美國全方位股票基金（持有近55億元）、瑞銀美國增長股票基金（50億元）。

至於單國新興市場基金，以摩根印度基金最受歡迎，是國人唯一持有逾百億元的單國新興市場基金。這檔基金成立於1989年，很早就引進台灣，因此享有高人氣。至於富達印度聚焦基金，雖然較晚進入台灣，但績效穩健，總規模不小，國人持有51億元。

俄羅斯基金則是近年新寵，國人持有摩根俄羅斯基金80億元，法巴百利達俄羅斯股票基金緊追其後，獲國人布局逾79億元。俄羅斯股市去年表現偏弱，但今年來漲幅已約一成。

國人持有最多的十檔境外單一市場基金
國人持有最多的十檔境外單一市場基金
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俄羅斯印度摩根
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