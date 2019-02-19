2018年股市震盪 全球企業配息金額仍創歷史新高

2019-02-19 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



駿利亨德森全球股利指數顯示，2018年全球企業配息成長9.3%，配息金額達1.37兆美元，創歷史新高。駿利亨德森估計，2019年全球企業配息規模將成長3.3%，整體配息規模上看1.414 兆美元。

駿利亨德森全球股利指數顯示，去年配息成長率高於5%-7%的長期趨勢。雖然整體股市環境面臨更大的挑戰，但第4季的企業配息表現依舊強勁。日本、美國、加拿大、德國、俄羅斯等13國的配息規模創歷史新高。全球有近90%的企業擴大配發股息或維持不變。

去年第4季，全球企業整體配息年增率為8.3%，總配息金額為2,729 億美元，打破歷年來第4季的紀錄。2018年底，駿利亨德森全球股利指數以187.3點創歷史新高。相較於2009年指數成立時，2018年全球企業的配息規模增加6,380億美元。

美國企業去年配息金額創4,689億美元的新高，以銀行、醫療保健、科技業最優。在原油與銀行產業的支持下，加拿大企業的股息成長率居所有大型成熟市場之冠。在日本，企業獲利成長與配息比例提高，配息成長率寫下史上第二高。歐洲企業股息成長速度較緩慢，以德國、法國、西班牙、義大利表現較佳。

在亞太（不含日本）地區，企業配息金額寫下1,500 億美元的歷史新高。澳洲成長慢，但新加坡與南韓配息成長率出色。新興市場企業配息去年第1季表現疲弱，但接下來數季強勁反彈，全年大幅成長15.9%。其中，俄羅斯企業的配息金額創歷史新高，對新興市場的貢獻程度也最大。中國企業配息也強勁成長。

就產業來說，2018年礦業的配息成長率最高，因為採礦企業重新開始配息，原油產業也很高，電信業的配息表現最疲弱。銀行產業的派息金額則最龐大。

駿利亨德森亞洲股息收益策略的共同經理人杜赫拉（Sat Duhra）表示，儘管全球經濟成長趨緩，但亞洲企業的配息前景並未受到影響。