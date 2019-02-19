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台積電季配息好不好？三大重量級法人這麼說

2019-02-19 18:30經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

台積電今(19)日公布今年股利政策，並在「大立光條款」施行後搶得頭香，將於今年第4季發放今年第1次配發的季配息現金股利2元，再加上去年配發的每股8元現金股利，今年抱著台積電股票一整年的投資人，可以配到10元的現金股利。

台積電的新股利政策好不好？台新投顧副總經理黃文清認為，按照國外經驗來看，台積電股價淨值比目前是3.77倍，季配息政策可望進一步推升其股淨比，且以每股10元現金股利來看，由一年拿一次，改為每一季拿2.5元，可以讓投資人更有安全感。

國泰投信董事長張錫則說，壽險部位及機構法人的資金，多屬長線資金，希望能有更穩定的配息，一年配發多次股息的配息策略，在國際市場已行之有年，很多國家更是根本不規定上市櫃公司要怎麼配息，因為這是公司與股東之間的行為，如果其股東需要季配，公司就可以自行決定，且股利政策也是股東大會的權利。

因此，台積電改為每季可以配息，可以增加長線投資的機構投資人，以及需要配息、配股，以有固定生活費的投資人，對台積電投資的吸引力。

張錫也認為，台積電如能長期穩定配息，原本是成長性股票，也將變成價值型股票。台積電今日收盤價是229元，以每股10元現金股利來計算，現金殖利率4.37%，優於美國公債殖利率。

但對台積電來說，每季配息是需要調度資金，原本是可以整年運用的一筆錢，並不需要考慮季配或半年配這個問題，在修改配股制度後，企業就多了一項考慮因素，企業財務規劃將會有些跟過去不一樣的作法。

統一投顧董事長黎方國分析，台積電季配息的好處是，投資台積電的長期收益、養老金收益，將有穩定來源，因此，對這些長線基金是一項利多消息，國外藍籌股亦是如此，每半年及一季配息一次。

對籌碼面來說，配息及配股就要強制回補，多次配息將多次軋空，將對台積電股價有所支撐。

此外，從亞洲科技股配置角度來看，台積電、三星是產業競爭對手，股價配置也是翹翹板模式，外資常以多空角度操作這兩檔股票，台積電以長期穩定現金流入的配息方式，可望勝出三星，預期亞洲科技股配對交易模式也會有所改變。

台積電配息股利
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