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台股反彈再創波段收盤新高 權證放量相挺

2019-02-19 14:39經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（19）日在多頭延續前一日強攻半年線的氣勢，雖逢高獲利了結陸續出籠，但行情終場仍上漲6.98點、以10,152.26點收市，再創波段反彈的收盤新高，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結台積電的台積電群益85購03（031148）最受市場青睞。

美股休市，台股今日呈現平盤之上狹幅震盪走勢，其中，即將宣布股利的台積電多數時候壓在平盤之下，呈現小跌走勢，但股王大立光與鴻海等蘋概指標股，維持1%上下漲幅，表現相對強勢，挹注盤勢在平盤之上整理。

台積電今年股利配發，市場估約9元，且可能多次發放，市場關注董事會定案結果。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，投資人改以權證試單中，整體權證市場成交金額放大為28.34億元，占大盤比重為2.10%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為25.52億元，認售權證成交金額為2.81億元，認購權證成交金額占總成交金額90.06%；認購、認售比值為9.06倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電群益85購03，成交金額為803萬元；認售排名第一的是，連結儒鴻的儒鴻凱基87售03（06140P），成交金額為322萬元。

其中值得注意的是，隨國際熱錢持續回流、大盤持續反彈，部分買盤轉向押寶即將公布股利的台積電，另些以認購權證作多題材股，例如玉晶光、上銀、新日興、嘉澤等個股，整體權證市場氣氛偏多。

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