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貿易戰衝擊亞洲四小龍GDP 謝金河：台股去年跌最少

2019-02-19 14:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

財信傳媒董事長謝金河今（19）日在臉書以「天下烏鴉一般黑！」為題發文指出，美中貿易戰使得去年第4季各國經濟成長顯著下跌，比較相關的幾個經濟體發現，台灣去年第4季經濟成長率1.76%，比南韓、新加坡香港好了一點點，如果拿股市來比，台股在亞洲四小龍中跌最少。

謝金河指出，中國去年第4季經濟成長率6.4%，是1990年來較低的數據，全年6.6%，也是新低值；南韓去年全年2.7%，是6年新低，第4季只有1%；新加坡去年是3.3%，但第4季只有1.6%；香港預告第4季不到1.5%，去年的三個季度從4.6、3.5到2.8%，呈現逐季走低的格局。

謝金河表示，台灣去年全年經濟成長率是2.6%，第4季是1.76%，比南韓、新加坡、香港好了一點點。如果拿股市來比，去年南韓股市下跌17.28%，新加坡跌10.3%，香港跌13.61%，台灣股市下跌8.6%，台股在亞洲四小龍中跌最少。

謝金河認為，數據的解讀因時間不同，解讀也會不一樣。像有人說台灣薪水凍漲20年，其中有一部分原因是台灣在中國大陸隔壁，20年前鴻海（2317）僱用一個員工薪水500元人民幣，現在拉升至5,000元人民幣，台灣薪資在高位等中國薪資拉上來，這也是台灣陷入困頓的原因之一。

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