親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

批投機客佔領房產 日本人：台灣房價病態 合理價300萬

高雄郭家肉粽邁粉轉韓粉？老闆：支持有才能的人啦！

台股緩步墊高 終場小漲6點收10,152點站穩半年線

2019-02-19 13:42經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美股昨日休市一天，台股今（19）日延續多頭氛圍，指數以高點開出後，在鴻海（2317）、大立的帶領下緩步墊高，盤中最高至10,173.74點，整體呈現小漲格局，終場以10,152.26點作收，小漲6.98點，成交量1,013.92億元，站穩半年線位置。

美股周一因華盛頓總統日休市一日，在美中貿易談判樂觀預期下，市場仍謹慎樂觀，儘管受英國脫歐的延宕，以及美國商務部對汽車業的新關稅報告影響，歐洲三大指數昨日漲跌互見，不過亞洲主要股市今日表現仍漲多跌少，其中台股、陸股、港股、日股皆呈現紅盤格局，韓股盤中則小跌。

觀察盤中台灣50成分股表現，電子股方面，台股三王漲跌互見，台積電開低小跌，鴻海開高持穩逾1%，大立光也開高走高近0.8%，其餘如可成、鴻準走揚於1%，廣達、南亞科、友達也呈現小漲;金融股方面，包括國泰金、富邦金、開發金、兆豐金、永豐金皆呈現小漲。

傳產股方面，則以遠東金走揚逾2.4%表現最為亮眼，台泥、亞泥也有逾1%的漲幅，台塑化走揚近0.9%，南亞、統一維持小漲格局。

其餘盤面上焦點股部分，在市場預期手機鏡頭供應鏈今年將有機會逆轉勝下，玉晶光延續昨日強勢格局走揚逾8%，並帶動族群如中揚光走揚近8%、今國光也有近5%的漲幅，聯一光則走揚近3%。

離岸風電族群的永冠-KY股價強力攻頂，台船盤中也一度觸及漲停，上緯投控、中鋼構、世紀鋼也呈現走揚。

台股英國脫歐南亞科
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

台股散戶 逐漸回流

2019-02-19 00:53

英業達、緯創 花旗按讚

2019-02-18 23:44

IC設計股 交投火熱

2019-02-18 23:44

台股震盪盤堅 投資人權證試單

2019-02-19 11:13

台積電今決定配多少 外資預先卡位連續買超六天

2019-02-19 09:10

全球資本市場 資金面和信心面有回溫跡象

2019-02-19 08:48

市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國：台積電沒有鬆

2019-02-19 08:40

今日台股盤前重點掃描

2019-02-19 07:16

兩台股指數 本周上線

2019-02-18 23:44

證交所代售公債 開放申購

2019-02-18 23:44

集保獵才 瞄準大數據、資安

2019-02-18 23:44

台積每季配息 替大盤添柴火

2019-02-18 23:44

就市論勢／科技股將走高 可低接

2019-02-18 23:40

台股收復半年線收漲80.5點 三大法人買超65.34億

2019-02-18 15:04

法人看好台積電成每季配股公司 有利台股長線價值

2019-02-18 14:45

權值股領軍 台股攻克半年線

2019-02-18 14:33

財報有喜 文曄攀近4月高

2019-02-18 14:31

業績成長股 鎖定4族

2019-02-18 14:31

背光模組雙雄 股價兩樣情

2019-02-18 14:31

新單上門 世芯營運後市俏

2019-02-18 14:31

美食、瓦城互搏 爭觀光股王

2019-02-18 14:31

3檔美麗概念股 今年乘勝追擊

2019-02-18 14:31

站穩半年線 台股上漲80.5點收10145.28點

2019-02-18 13:40

台股漲80點 收復半年線 短線偏多

2019-02-18 13:35

兆豐金董座張兆順：今年要有成長50%的魄力

2019-02-18 13:07

美食-KY營運重振旗鼓、瓦城營收犀利 肉搏觀光股王寶座

2019-02-18 12:18

外資敲進 達運開盤大漲直逼漲停

2019-02-18 12:16

台股指數創波段高點 法人：擇強勢股短打

2019-02-18 12:15

郭台銘買股 鴻海重啟攻勢挑戰兆元市值、集團股齊揚

2019-02-18 12:15

美食-KY擺脫政治風暴 股價向上攻堅

2019-02-18 11:40

富邦人壽攜手北富銀、貝萊德 打造退休富利人生

2019-02-18 11:16

富邦證券輔導 勤凱科技3月下旬掛牌上櫃

2019-02-18 11:09

台積電利空罩頂、股價不跌反漲 法人分析三大原因

2019-02-18 10:49

權值股士氣大振 台股盤中漲逾80點

2019-02-18 10:20

法人：三大利多驅動 印度NIFTY投資價值浮現

2019-02-18 09:37

中美貿易談判進展樂觀 資金面、信心面有回溫跡象

2019-02-18 09:35

法人：台股強勢反彈 聚焦三主線

2019-02-18 09:34

外資喊進 明基材股價衝上近三年高點

2019-02-18 09:31

台積電調降首季財測 股價利空不跌

2019-02-18 09:23
看更多

熱門文章

英業達、緯創 花旗按讚

2019-02-18 23:44

寶雅 將派息15.75元

2019-02-18 23:31

市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國：台積電沒有鬆

2019-02-19 08:40

短短六天 蘋概市值增3,000億

2019-02-19 00:54

法人看好台積電成每季配股公司 有利台股長線價值

2019-02-18 14:45

輝達新品發威 微星、技嘉首季可望淡季不淡

2019-02-18 14:31

業績成長股 鎖定4族

2019-02-18 14:31

IC設計股 交投火熱

2019-02-18 23:44

台股散戶 逐漸回流

2019-02-19 00:53

義隆 去年獲利飆新高

2019-02-18 23:37

台積電今決定配多少 外資預先卡位連續買超六天

2019-02-19 09:10

華航機師罷工落幕 股價10元票面保衛戰

2019-02-18 16:33

兆豐證券：雙引擎將驅動營運成長

2019-02-18 20:11

今日台股盤前重點掃描

2019-02-19 07:16

2大理由助攻 法人：鴻海攻擊點到了

2019-02-19 12:31

帆宣 擬配發3元股息

2019-02-18 23:33

卜蜂處分轉投資 進補

2019-02-18 23:36

背光模組雙雄 股價兩樣情

2019-02-18 14:31

智原 每股盈餘1.27元

2019-02-18 23:30

TPK連2年獲利 法人看法仍保守

2019-02-18 14:31

台股收復半年線收漲80.5點 三大法人買超65.34億

2019-02-18 15:04

興能高新廠將投產 營運衝

2019-02-18 23:33

台積電今公布股利 市值拚重返6兆元

2019-02-19 10:23

全民權證／晶電反彈 瞄準價平

2019-02-18 23:50

永大經營權爭議 添一樁

2019-02-18 23:36

台積每季配息 替大盤添柴火

2019-02-18 23:44

東洋、太醫 1月獲利報喜

2019-02-18 23:35

中保母子公司 業績旺

2019-02-18 23:44

產業逆風吹 半導體設備股沒在怕

2019-02-18 14:31

新單上門 世芯營運後市俏

2019-02-18 14:31

醫揚 將配股利7.5元

2019-02-18 23:35

大量 每股估賺5.35元

2019-02-18 23:31

中磊 前進MWC攻5G

2019-02-18 23:31

立凱轉型見效 本季業績看俏

2019-02-18 23:37

最牛一輪／上銀大漲 富邦87火熱

2019-02-18 23:50

智原去年稅前3.16億元 稅前EPS 1.27元

2019-02-18 20:05

全民權證／緯軟績優 挑價外15%

2019-02-18 23:50

權值股領軍 台股攻克半年線

2019-02-18 14:33

達能去年虧損逾半個股本減資彌補虧損 股價打入跌停

2019-02-19 12:02

義隆去年稅前18.7億元 稅前EPS 6.15元

2019-02-18 20:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top