台股緩步墊高 終場小漲6點收10,152點站穩半年線

2019-02-19 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美股昨日休市一天，台股今（19）日延續多頭氛圍，指數以高點開出後，在鴻海（2317）、大立的帶領下緩步墊高，盤中最高至10,173.74點，整體呈現小漲格局，終場以10,152.26點作收，小漲6.98點，成交量1,013.92億元，站穩半年線位置。

美股周一因華盛頓總統日休市一日，在美中貿易談判樂觀預期下，市場仍謹慎樂觀，儘管受英國脫歐的延宕，以及美國商務部對汽車業的新關稅報告影響，歐洲三大指數昨日漲跌互見，不過亞洲主要股市今日表現仍漲多跌少，其中台股、陸股、港股、日股皆呈現紅盤格局，韓股盤中則小跌。

觀察盤中台灣50成分股表現，電子股方面，台股三王漲跌互見，台積電開低小跌，鴻海開高持穩逾1%，大立光也開高走高近0.8%，其餘如可成、鴻準走揚於1%，廣達、南亞科、友達也呈現小漲;金融股方面，包括國泰金、富邦金、開發金、兆豐金、永豐金皆呈現小漲。

傳產股方面，則以遠東金走揚逾2.4%表現最為亮眼，台泥、亞泥也有逾1%的漲幅，台塑化走揚近0.9%，南亞、統一維持小漲格局。

其餘盤面上焦點股部分，在市場預期手機鏡頭供應鏈今年將有機會逆轉勝下，玉晶光延續昨日強勢格局走揚逾8%，並帶動族群如中揚光走揚近8%、今國光也有近5%的漲幅，聯一光則走揚近3%。

離岸風電族群的永冠-KY股價強力攻頂，台船盤中也一度觸及漲停，上緯投控、中鋼構、世紀鋼也呈現走揚。