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酒駕=殺人？問題不在擬制故意 在背後原因

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

三貝德孵金雞 盤中漲逾4%進逼文創股王寶座

2019-02-19 12:06經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

三貝德（8489）孵金雞，成立的「亞洲教育大平台」，成功創造O2O商業模式後，計畫走上資本市場，預計兩年後掛牌，公司去年底也成立「亞洲美語大平台」，已與知名美語品牌簽訂合作備忘錄，今年正式啟動合併計畫。市場看好，三貝德多元布局的效益可望在今年浮現，吸引買盤進場，推升盤中股價來到168元，漲幅達5%，創3個多月來新高價，並進逼智崴文創股王的寶座。

三貝德2017年成立「亞洲教育大平台」，去年整合效益發酵，推升三貝德去年營收來到16.24億元，年成長64.86%，創下歷史新高，前三季每股盈餘8.16元，全年獲利將創歷史新高。

三貝德今年不僅推動「亞洲教育大平台」的上市櫃掛牌計畫，近期也積極朝向多元布局，努力孵化小金雞，去年底成立「亞洲美語大平台」，與經營遊留學美語教育機構的美加教育集團，合資成立「美加國際教育公司」，開展留遊學業務，以及英語認證和留學考試線上化，目標今年第3季開始獲利。

另外，三貝德旗下子公司亞洲教育平台，與國內教育出版龍頭翰林出版事業集團旗下翰林教育科技共同開發名為「亞洲雲端學院STEAM」教學評估分析管理系統也在上月底上線。

亞洲教育大平台旗下50個據點的學生都可陸續導入使用這個平台，提供e化學習新體驗，建立個人專屬學習雲，突破學生個人學習盲點，為科技輔助教育的新商業模式，並預期將加速補教市場往M型化發展。

三貝德留學
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