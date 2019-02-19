親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

酒駕=殺人？問題不在擬制故意 在背後原因

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

看好手機多鏡頭趨勢 玉晶光領光學股強漲

2019-02-19 11:59經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

光學股向來是台股多頭的指標族群之一，近日在今年智慧手機多鏡頭趨勢可望成形之下，由光學股二哥玉晶光（3406）連二日股價登上漲停板，帶領光學股漲勢，今（19）日盤中包括揚明光、今國光等光學股均有相對強勢的上漲表現。

手機鏡頭為出貨重心的光學股，業績表現上仍沒有明顯回升，其中，玉晶光元月合併營收4.26億元，月減29.07%，年減44.96%，已是連續第三個月下滑，不過，市場法人表示，近期國際股市持續上漲帶動，再加上蘋果股價也有回升之勢，均是近日相關個股轉強原因。

其中，蘋果供應鏈中的玉晶光，股價在長線整理之後，近日在外資買盤的推升下，股價連續走強，繼昨日外資大買玉晶光1,185張，並推升該股昨日以漲停板收市之後，今日盤中，玉晶光再度攻上漲停價，股價雖未能鎖死在漲停價位，但近二日股價漲已近二成之多，表現相當強勢，盤中漲停價來到273元，股價已寫下去年10月初以來新高。

除了玉晶光之外，其餘光學股中，大立光僅維持小漲格局，漲幅約在1%以內，另外，揚明光及今國光盤中漲幅約在3%至4%水準，而先進光、亞光及佳凌盤中漲幅也都在1%以上，整體而言，光學股今日表現相對台股多數族群強勢。

市場法人認為，除了大立光及玉晶光二檔手機鏡頭廠之外，其餘光學股近幾年來，分別布局利基型市場，已陸續有營運績效表現，包括在智能家居產品、微投影機及車載鏡頭等市場，台股光學廠出貨均有成長表現，今年仍有機會維持業績成長表現，也是近日吸引買盤進駐的原因。

玉晶光手機鏡頭
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

台股散戶 逐漸回流

2019-02-19 00:53

英業達、緯創 花旗按讚

2019-02-18 23:44

IC設計股 交投火熱

2019-02-18 23:44

台股震盪盤堅 投資人權證試單

2019-02-19 11:13

台積電今決定配多少 外資預先卡位連續買超六天

2019-02-19 09:10

全球資本市場 資金面和信心面有回溫跡象

2019-02-19 08:48

市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國：台積電沒有鬆

2019-02-19 08:40

今日台股盤前重點掃描

2019-02-19 07:16

兩台股指數 本周上線

2019-02-18 23:44

證交所代售公債 開放申購

2019-02-18 23:44

集保獵才 瞄準大數據、資安

2019-02-18 23:44

台積每季配息 替大盤添柴火

2019-02-18 23:44

就市論勢／科技股將走高 可低接

2019-02-18 23:40

台股收復半年線收漲80.5點 三大法人買超65.34億

2019-02-18 15:04

法人看好台積電成每季配股公司 有利台股長線價值

2019-02-18 14:45

權值股領軍 台股攻克半年線

2019-02-18 14:33

財報有喜 文曄攀近4月高

2019-02-18 14:31

業績成長股 鎖定4族

2019-02-18 14:31

背光模組雙雄 股價兩樣情

2019-02-18 14:31

新單上門 世芯營運後市俏

2019-02-18 14:31

美食、瓦城互搏 爭觀光股王

2019-02-18 14:31

3檔美麗概念股 今年乘勝追擊

2019-02-18 14:31

站穩半年線 台股上漲80.5點收10145.28點

2019-02-18 13:40

台股漲80點 收復半年線 短線偏多

2019-02-18 13:35

兆豐金董座張兆順：今年要有成長50%的魄力

2019-02-18 13:07

美食-KY營運重振旗鼓、瓦城營收犀利 肉搏觀光股王寶座

2019-02-18 12:18

外資敲進 達運開盤大漲直逼漲停

2019-02-18 12:16

台股指數創波段高點 法人：擇強勢股短打

2019-02-18 12:15

郭台銘買股 鴻海重啟攻勢挑戰兆元市值、集團股齊揚

2019-02-18 12:15

美食-KY擺脫政治風暴 股價向上攻堅

2019-02-18 11:40

富邦人壽攜手北富銀、貝萊德 打造退休富利人生

2019-02-18 11:16

富邦證券輔導 勤凱科技3月下旬掛牌上櫃

2019-02-18 11:09

台積電利空罩頂、股價不跌反漲 法人分析三大原因

2019-02-18 10:49

權值股士氣大振 台股盤中漲逾80點

2019-02-18 10:20

法人：三大利多驅動 印度NIFTY投資價值浮現

2019-02-18 09:37

中美貿易談判進展樂觀 資金面、信心面有回溫跡象

2019-02-18 09:35

法人：台股強勢反彈 聚焦三主線

2019-02-18 09:34

外資喊進 明基材股價衝上近三年高點

2019-02-18 09:31

台積電調降首季財測 股價利空不跌

2019-02-18 09:23
看更多

熱門文章

寶雅 將派息15.75元

2019-02-18 23:31

英業達、緯創 花旗按讚

2019-02-18 23:44

市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國：台積電沒有鬆

2019-02-19 08:40

短短六天 蘋概市值增3,000億

2019-02-19 00:54

法人看好台積電成每季配股公司 有利台股長線價值

2019-02-18 14:45

輝達新品發威 微星、技嘉首季可望淡季不淡

2019-02-18 14:31

業績成長股 鎖定4族

2019-02-18 14:31

IC設計股 交投火熱

2019-02-18 23:44

台股散戶 逐漸回流

2019-02-19 00:53

義隆 去年獲利飆新高

2019-02-18 23:37

華航機師罷工落幕 股價10元票面保衛戰

2019-02-18 16:33

台積電今決定配多少 外資預先卡位連續買超六天

2019-02-19 09:10

兆豐證券：雙引擎將驅動營運成長

2019-02-18 20:11

今日台股盤前重點掃描

2019-02-19 07:16

站穩半年線 台股上漲80.5點收10145.28點

2019-02-18 13:40

背光模組雙雄 股價兩樣情

2019-02-18 14:31

帆宣 擬配發3元股息

2019-02-18 23:33

卜蜂處分轉投資 進補

2019-02-18 23:36

智原 每股盈餘1.27元

2019-02-18 23:30

兆豐金董座張兆順：今年要有成長50%的魄力

2019-02-18 13:07

產業逆風吹 半導體設備股沒在怕

2019-02-18 14:31

TPK連2年獲利 法人看法仍保守

2019-02-18 14:31

台股收復半年線收漲80.5點 三大法人買超65.34億

2019-02-18 15:04

興能高新廠將投產 營運衝

2019-02-18 23:33

台積每季配息 替大盤添柴火

2019-02-18 23:44

永大經營權爭議 添一樁

2019-02-18 23:36

全民權證／晶電反彈 瞄準價平

2019-02-18 23:50

財報有喜 文曄攀近4月高

2019-02-18 14:31

東洋、太醫 1月獲利報喜

2019-02-18 23:35

台股漲80點 收復半年線 短線偏多

2019-02-18 13:35

中保母子公司 業績旺

2019-02-18 23:44

新單上門 世芯營運後市俏

2019-02-18 14:31

大量 每股估賺5.35元

2019-02-18 23:31

智原去年稅前3.16億元 稅前EPS 1.27元

2019-02-18 20:05

中磊 前進MWC攻5G

2019-02-18 23:31

醫揚 將配股利7.5元

2019-02-18 23:35

立凱轉型見效 本季業績看俏

2019-02-18 23:37

最牛一輪／上銀大漲 富邦87火熱

2019-02-18 23:50

權值股領軍 台股攻克半年線

2019-02-18 14:33

義隆去年稅前18.7億元 稅前EPS 6.15元

2019-02-18 20:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top