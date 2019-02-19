看好手機多鏡頭趨勢 玉晶光領光學股強漲

2019-02-19 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



光學股向來是台股多頭的指標族群之一，近日在今年智慧手機多鏡頭趨勢可望成形之下，由光學股二哥玉晶光（3406）連二日股價登上漲停板，帶領光學股漲勢，今（19）日盤中包括揚明光、今國光等光學股均有相對強勢的上漲表現。

以手機鏡頭為出貨重心的光學股，業績表現上仍沒有明顯回升，其中，玉晶光元月合併營收4.26億元，月減29.07%，年減44.96%，已是連續第三個月下滑，不過，市場法人表示，近期國際股市持續上漲帶動，再加上蘋果股價也有回升之勢，均是近日相關個股轉強原因。

其中，蘋果供應鏈中的玉晶光，股價在長線整理之後，近日在外資買盤的推升下，股價連續走強，繼昨日外資大買玉晶光1,185張，並推升該股昨日以漲停板收市之後，今日盤中，玉晶光再度攻上漲停價，股價雖未能鎖死在漲停價位，但近二日股價漲已近二成之多，表現相當強勢，盤中漲停價來到273元，股價已寫下去年10月初以來新高。

除了玉晶光之外，其餘光學股中，大立光僅維持小漲格局，漲幅約在1%以內，另外，揚明光及今國光盤中漲幅約在3%至4%水準，而先進光、亞光及佳凌盤中漲幅也都在1%以上，整體而言，光學股今日表現相對台股多數族群強勢。

市場法人認為，除了大立光及玉晶光二檔手機鏡頭廠之外，其餘光學股近幾年來，分別布局利基型市場，已陸續有營運績效表現，包括在智能家居產品、微投影機及車載鏡頭等市場，台股光學廠出貨均有成長表現，今年仍有機會維持業績成長表現，也是近日吸引買盤進駐的原因。