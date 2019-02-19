台股震盪盤堅 投資人權證試單

2019-02-19 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（19）日延續多頭強攻半年線的氣勢，雖美股昨日休市，指數早盤在平盤附近震盪游走，但隨亞股走勢帶動，盤勢震盪盤堅，盤中再創反彈新高，投資人轉以權證多空試單，當中以台積電的台積電群益85購3（031148）最受市場青睞。

台股昨日在外資買盤回籠中，指數收復半年線，許多部位不足的操盤人也面臨遭軋空手的壓力，儘管因美股休市，台股今日多方欠缺引導力道，但在亞股持續表態中，指數在盤中持續寫下反彈新高，目前市場預期行情有機會挑戰去年10月股災的10,300點壓力區。

在台股震盪揚升、再創波段反彈新高下，投資人改以權證進場，盤中時，權證成交金額逾20億元，占大盤比重約2.7%。

根據統計，今日盤中權證市場成交金額前十大權證，與其所連結的標的，前三名分別為連結台積電的台積電群益85購03，玉晶光的玉晶光元大88購01（032491）、玉晶光元富87購03（034714）。

而從權證市場成交金額前十大權證觀察，在指數波漲多後，雖投資人進出開始謹慎，追價意願也轉弱，但在美中貿易戰前景趨於樂觀，美股等國際股市表現強勢下，投資人轉以權證進場試單，標的選擇上，除董事會即將宣布股利的台積電，在市場預期現金殖利率題材誘入中，盤中成為最熱門標的，另外，與指數關連性高的元大台灣50有2檔進榜，另外，受惠折疊手機的新日興等個股，也都是市場追逐的熱門標的。