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台積電今公布股利 市值拚重返6兆元

2019-02-19 10:23經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）因晶圓報廢數量較原預估高，調降首季財測，預計可在第2季補回，預估影響全年每股純益減少0.08元，產業界認為，在實質上的影響並不算太大，加上董事會今（19）日討論去年度股利及發放方式，吸引外資在豬年開紅盤以來連六日買超。法人強調，影響台積電股價表現有四大關鍵，主要包括先進製程訂單、對手動向、產業景氣及法說會展望等，股價盤中一度觸及230.5元，只要再漲1元，市值即可重返6兆元。

台積電上周五宣布調整第1季業績展望，受到晶圓14B廠光阻原料事件影響，預估首季營收將介於70~71億美元，毛利率將介於41~43％之間，營業利益率將介於29~31％之間；第1季報廢的晶圓將於第2季補足；以全年來看，預計將使全年毛利率減少0.2個百分點，營業利益率減少0.2個百分點，每股純益減少0.08元。

產業界認為，台積電這起事件在實質面及心理面的確都有影響，但全年的影響數不大，若能在第2季補足，不致於對供應鏈造成太大的影響；外資則是評估股價短線恐承壓，但昨日股價利空不跌，外資單日買超6,688張，統計自年後開紅盤以來，外資連續買超六日，合計買超67,339張。

台積電去年營收首度突破兆元，衝達1.03兆元，創歷史新高，累計全年稅後純益3,511.26億元，創歷史新高，每股純益13.54元，法人預估台積電去年度股利可望超過9元，且採每季配息，將吸引長期投資人、退休及養老基金進場。

法人分析，影響台積電股價表現有四大因素，首先是先進製程的訂單，包括蘋果及高通的訂單等；另外則是競爭對手的動向，以7奈米來說，台積電今年仍是一枝獨秀的情況；當然電子產業景氣也是一大考量重點；每季法說會釋出的展望，也會牽動股價的表現。

台積電近期股價走揚，外資卡位配息行情，開紅盤以來，市值增加2,333億元，成為台股大盤攻上萬點及站穩的重要功臣，市場靜待股息的公布，今日股價在平盤230元上下整理。

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