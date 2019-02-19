十銓電競占比大躍進 早盤股價漲逾2%攻破月線

2019-02-19 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



十銓科技（4967）1月營收5.87億元，年成長13.77%，月成長1.63%，攀九年來同期新高紀錄，其中電競記憶體模組營收已穩占DRAM逾四成，成為帶動營收成長主因，也是今年值得期待的潛力產品線。今（19）日開盤後不久後即上漲逾2%，順利收復月線關卡。

為因應今年的市場挑戰，十銓業已完成內部組織微調，整體資源將更聚焦電競與工控團隊的發展。

依據調研機構Newzoo報告指出，2019年全球電競收入將達11億美元，較去年大幅上增27%，其中北美地區將為主要營收來源，預計將創造4.09億美元的電競營收，另外中國將貢獻19%、韓國6%，其他地區共計占其餘38%。

對此，十銓表示，持續搶攻電競市場大餅，繼去年以T-FORCE NIGHT HAWK DDR4及 T-FORCE XTREEM DDR4桌上型超頻記憶體，獲德國 iF DESIGN AWARD 肯定後，今年再度脫穎而出，T-FORCE XCALIBUR RGB DDR4榮獲2019德國iF DESIGN AWARD，再度展現十銓在電競超頻領域深耕的實力，持續提高品牌國際能見度。

2019年市場景氣雖受大環境多變影響，十銓仍將持續專注電競與工控業務拓展，以穩健的營運促進集團健康成長。未來5G商轉後，可望帶動伺服器、AI 等產業需求進一步增加，十銓無論在產品、研發、銷售、行銷、管理模式上皆已進行調整，改變想法與作法，以迎接5G新時代的趨勢來臨。