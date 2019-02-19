全球資本市場 資金面和信心面有回溫跡象

2019-02-19 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，年後隨著美股的反彈，台股持續開紅盤，指數已經站上萬點水位，主要上漲的公司多為去年跌深，以及IC設計與手機占比較低的個股聯合報系資料照 分享 facebook

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢主要是延續美中貿易談判進展偏向樂觀以及美國政府關門事件已取得兩黨的短期共識，讓市場認為雖然景氣展望未特別明朗，但最差狀況已過，所以吸引部分資金於此時進場布局股市，以致資金面和信心面有回溫跡象。

針對近期盤勢，廖哲宏表示，年後隨著美股的反彈，台股持續開紅盤，指數已經站上萬點水位，主要上漲的公司多為去年跌深，以及IC設計與手機占比較低的個股；近一周美股、亞股漲勢回溫，雖因短線漲多面臨拉回，但整體氣氛仍偏多。

展望後市，廖哲宏表示，指數雖已扭轉先前的頹勢，但上檔面對的壓力不小，加上基本面的狀況仍需持續觀察，部分跌深反彈、漲勢較大的類股或個股，亦不建議追價，中長期還是要專注5G網通、車用電子以及市占率提升的題材。

針對今年資金面相對失血的美股，安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，美中雙方舉行新一輪經貿磋商，美國總統川普表示，談判取得不錯的進展，中國表現出極大的尊重。

值得注意的是，美國參議院表決通過3,300億美元撥款法案，避免政府再度陷入關閉，該法案可讓政府運作至9月底，眾議院將隨後投票，其中包括建蓋邊境圍牆的費用，但與川普要求的經費相去甚遠。

林素萍建議，投資人不妨以美國成長股、美國可轉債、美國高收益債三大資產，各三分之一的比例進行搭配，以期能對純股票投資達到跟漲、抗跌，以及收益來源多元化的效果。