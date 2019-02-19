市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國：台積電沒有鬆

2019-02-19 08:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台積電因光阻原料事件而下修第1季展望，引發市場對台積電「螺絲是否鬆了」的討論。聯合報系資料照 分享 facebook

台積電（2330）因光阻原料事件而下修第1季展望，引發市場對台積電「螺絲是否鬆了」的討論。

前外資半導體天王分析師陸行之更在臉書上質疑，為什麼台積電被供應商（日本晶圓運輸設備及美國光阻劑化學大廠）陷害，台積電及投資人股東卻要自行認列獲利短少（5.5億美元營收短少及3.5億美元營業利潤短少，其中不包括再投片生產補足的營收及獲利），還要再自掏腰包買原料及承擔折舊費用幫客戶重做？

網友在他的臉書回應，所謂材料異常導致晶圓報廢，實務上是很難澄清、證明的，除非晶圓廠願意向材料供應商揭露製程參數，否則又如何轉嫁所有損失呢？

統一投顧董事長黎方國則認為，台積電螺絲沒有鬆，因為過去台積電製程改變時，良率就會較差，從張忠謀擔任董事長期間就是如此，所以，此事件與台積電螺絲鬆不鬆無關。

他也認為，原料發生問題，台積電很難要原料廠商全賠，因為很難證明因果關係；整個製程有幾十道工序，每個工序會使用幾十種或上百種化學原料，所以很難歸責給一個廠商，也無法證明因果關係。

不過，他認為，這次台積電報廢晶圓片，對於正處在消化庫存，及苦於供過於求的半導體產業，反而「因禍得福」，讓產業更健康。