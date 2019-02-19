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今日台股盤前重點掃描

2019-02-19 07:16經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、折疊iPhone有影 台廠看旺

繼三星、華為、小米透露將推出折疊手機，外電報導，蘋果也打算推出可折疊iPhone，並已提出折疊手機相關專利申請，包括向內折、向外折，以及結合向內折與向外折等設計，讓整個螢幕發揮最大的折疊效果。

二、短短六天 蘋概市值增3,000億

天風證券分析師郭明錤昨（18）日發布蘋果新產品預測，加上摩根士丹利、摩根大通等四大外資最新報告也看好iPhone、iPad等新機規格升級帶來的商機，激勵蘋概股再掀漲勢；累計金豬年開紅盤六個交易日，蘋概股市值已大增3,000億元。

三、華航撙節 將砍不賺錢航線

華航機師罷工落幕後，傳已開始評估撙節方案，預計今年下半年起陸續調整獲利不佳航線，首波面臨檢討的航線包括新加坡中轉泗水、印度德里、倫敦、安大略及紐澳航線等。

四、寶雅將派息15.75元

經營個人美妝生活用品專賣店寶雅（5904）去年持續擴展店舖帶動下，全台達201家店，營收與獲利均創新高，昨（18）日董事會決議擬配發現金股利15.75元。

五、英業達、緯創 花旗按讚

下游硬體廠去年飽受英特爾CPU缺貨之苦，花旗環球證券根據五大代工廠1月營收分析，CPU缺貨緩解加上春節提前拉貨，逐步帶動廠商動能恢復，類股行情具回升契機，ODM廠和PC品牌廠首選英業達（2356）、緯創及微星。

六、IC設計股 交投火熱

昨（18）日台股表現強勢，加權指數收復半年線，最高來到10,165點，終場以10,145點作收。盤面上，百元以上IC設計族群包括瑞昱（2379）、聯詠、譜瑞、祥碩等，法人多有著墨，今年以來漲幅逾20%，為開春以來熱門交投類股。

七、義隆去年獲利飆新高

IC設計廠商義隆（2458）已公布去年稅前盈餘為18.7億元，創歷史新高紀錄，以其資本額來計算，稅前每股盈餘為6.15元。義隆即將於下周召開法說會，公布詳細財報數字，去年業績合併營收為86.51億元，創歷史新高紀錄，年增15.3％，今年1月合併營收則為7.61億元，年增8.1％。

營收航線
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