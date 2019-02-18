2019年度公司治理評鑑宣導會 3月4日起連推五場

2019-02-18 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心表示，「108年度公司治理評鑑宣導會」即將自3月4日展開，本次宣導會除說明2019年度公司治理評鑑指標之重要修正內容外，並針對「新版公司治理藍圖（2018～2020）」與新發布之「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」等之重要措施進行說明，櫃買中心協同證交所將於3月4日共同在新竹國賓飯店舉辦第一場次宣導會，並陸續於3月7日（台中裕元花園酒店）、3月8日（高雄翰品酒店）、3月12及13日（台北福華文教會館）舉辦共五場次。

本次公司治理評鑑指標之修正內容，主要係依循「新版公司治理藍圖（2018～2020）」規劃內容，以強化質化指標、增加給分差異化及新增問卷發送蒐集意見等為修正主軸，質化指標將以「實際落實情形」作為評核重點，宣導會中將搭配釋例說明以利上市上櫃公司掌握評核標準，並涵蓋配合新版公司治理藍圖所修正法規之重點、公司法修訂對於股務作業之應注意事項等內容。

櫃買中心指出，新修正之「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」中上櫃公司應辦理完成的事項，請上櫃公司留意辦理期限。

首先，應於6月30日前完成者，包括薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任（第12條第1項）；訂定處理董事所提出要求之標準作業程序（第15條第2項）；完成董事、監察人投保責任保險（第16條）；上櫃公司實收資本額100億元以上及金融業完成設置公司治理主管（第20條第3項）。

其次，應自2020年起每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並於次一年度第1季結束前完成申報績效評估結果（第18條），櫃買中心業於2018年12月22日發布「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例，可提供上櫃公司實務運作時之參考。

櫃買中心說明，公司治理評鑑自2014年實施以來，除國內各上市上櫃公司已積極辦理外，亦廣受國外相關機構重視，未來評鑑將逐步增加依執行程度或採行公司治理措施之進階程度不同，給予不同評分回饋，鼓勵公司進一步提升公司治理水平，建議公司把握機會報名參與宣導會，以利及早規劃辦理。