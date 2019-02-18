親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

2019年度公司治理評鑑宣導會 3月4日起連推五場

2019-02-18 18:44經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心表示，「108年度公司治理評鑑宣導會」即將自3月4日展開，本次宣導會除說明2019年度公司治理評鑑指標之重要修正內容外，並針對「新版公司治理藍圖（2018～2020）」與新發布之「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」等之重要措施進行說明，櫃買中心協同證交所將於3月4日共同在新竹國賓飯店舉辦第一場次宣導會，並陸續於3月7日（台中裕元花園酒店）、3月8日（高雄翰品酒店）、3月12及13日（台北福華文教會館）舉辦共五場次。

本次公司治理評鑑指標之修正內容，主要係依循「新版公司治理藍圖（2018～2020）」規劃內容，以強化質化指標、增加給分差異化及新增問卷發送蒐集意見等為修正主軸，質化指標將以「實際落實情形」作為評核重點，宣導會中將搭配釋例說明以利上市上櫃公司掌握評核標準，並涵蓋配合新版公司治理藍圖所修正法規之重點、公司法修訂對於股務作業之應注意事項等內容。

櫃買中心指出，新修正之「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」中上櫃公司應辦理完成的事項，請上櫃公司留意辦理期限。

首先，應於6月30日前完成者，包括薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任（第12條第1項）；訂定處理董事所提出要求之標準作業程序（第15條第2項）；完成董事、監察人投保責任保險（第16條）；上櫃公司實收資本額100億元以上及金融業完成設置公司治理主管（第20條第3項）。

其次，應自2020年起每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並於次一年度第1季結束前完成申報績效評估結果（第18條），櫃買中心業於2018年12月22日發布「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例，可提供上櫃公司實務運作時之參考。

櫃買中心說明，公司治理評鑑自2014年實施以來，除國內各上市上櫃公司已積極辦理外，亦廣受國外相關機構重視，未來評鑑將逐步增加依執行程度或採行公司治理措施之進階程度不同，給予不同評分回饋，鼓勵公司進一步提升公司治理水平，建議公司把握機會報名參與宣導會，以利及早規劃辦理。

櫃買中心
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台股收復半年線收漲80.5點 三大法人買超65.34億

2019-02-18 15:04

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-18 08:52

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-18 08:50

郭台銘買股 鴻海重啟攻勢挑戰兆元市值、集團股齊揚

2019-02-18 12:15

台積電利空罩頂、股價不跌反漲 法人分析三大原因

2019-02-18 10:49

權值股領軍 台股攻克半年線

2019-02-18 14:33

財報有喜 文曄攀近4月高

2019-02-18 14:31

業績成長股 鎖定4族

2019-02-18 14:31

背光模組雙雄 股價兩樣情

2019-02-18 14:31

新單上門 世芯營運後市俏

2019-02-18 14:31

美食、瓦城互搏 爭觀光股王

2019-02-18 14:31

3檔美麗概念股 今年乘勝追擊

2019-02-18 14:31

站穩半年線 台股上漲80.5點收10145.28點

2019-02-18 13:40

台股漲80點 收復半年線 短線偏多

2019-02-18 13:35

兆豐金董座張兆順：今年要有成長50%的魄力

2019-02-18 13:07

美食-KY營運重振旗鼓、瓦城營收犀利 肉搏觀光股王寶座

2019-02-18 12:18

外資敲進 達運開盤大漲直逼漲停

2019-02-18 12:16

台股指數創波段高點 法人：擇強勢股短打

2019-02-18 12:15

美食-KY擺脫政治風暴 股價向上攻堅

2019-02-18 11:40

富邦人壽攜手北富銀、貝萊德 打造退休富利人生

2019-02-18 11:16

富邦證券輔導 勤凱科技3月下旬掛牌上櫃

2019-02-18 11:09

權值股士氣大振 台股盤中漲逾80點

2019-02-18 10:20

法人：三大利多驅動 印度NIFTY投資價值浮現

2019-02-18 09:37

中美貿易談判進展樂觀 資金面、信心面有回溫跡象

2019-02-18 09:35

法人：台股強勢反彈 聚焦三主線

2019-02-18 09:34

外資喊進 明基材股價衝上近三年高點

2019-02-18 09:31

台積電調降首季財測 股價利空不跌

2019-02-18 09:23

美股跳漲400點 台股受制半年線、頸線壓力

2019-02-18 08:34

郭明錤預測Apple新產品 供應鏈股價短期修正風險有限

2019-02-18 04:34

鴻海財報佳 外資喊買鴻家軍

2019-02-17 23:56

MWC概念股 三題材發燒

2019-02-17 23:29

MWC概念股／達邁、明基材 商機熱轉

2019-02-17 23:29

MWC概念股／台積電、廣達 買盤進駐

2019-02-17 23:29

MWC概念股／可成 營運看旺

2019-02-17 23:29

MWC概念股／中華電、台灣大 強攻5G

2019-02-17 23:29

陳奕光專欄／藍牙耳機供應鏈 題材熱

2019-02-17 23:06

營收連三升股 搶鏡

2019-02-17 23:06

績優半導體 可布局

2019-02-17 23:06

一周盤前解析／MWC概念股 短線焦點

2019-02-17 23:06
看更多

熱門文章

鴻海財報佳 外資喊買鴻家軍

2019-02-17 23:56

低本益比族群 法人愛

2019-02-17 23:06

台積電利空罩頂、股價不跌反漲 法人分析三大原因

2019-02-18 10:49

MWC概念股 三題材發燒

2019-02-17 23:29

鴻海 去年每股純益 難保8

2019-02-18 00:33

郭明錤預測Apple新產品 供應鏈股價短期修正風險有限

2019-02-18 04:34

MWC概念股／達邁、明基材 商機熱轉

2019-02-17 23:29

四外資降財測 台積股價有壓

2019-02-18 00:37

Google攻大數據 台廠樂

2019-02-17 22:57

無線耳機夯 燿華台郡旺

2019-02-17 22:59

營收連三升股 搶鏡

2019-02-17 23:06

郭台銘買股 鴻海重啟攻勢挑戰兆元市值、集團股齊揚

2019-02-18 12:15

帆宣、聖暉、朋億 滿手單

2019-02-17 23:00

法人看好台積電成每季配股公司 有利台股長線價值

2019-02-18 14:45

績優半導體 可布局

2019-02-17 23:06

華為歐洲報捷 台系鏈沾光

2019-02-17 22:59

MWC概念股／台積電、廣達 買盤進駐

2019-02-17 23:29

大尺寸面板價跌 雙虎苦

2019-02-17 22:58

MWC概念股／中華電、台灣大 強攻5G

2019-02-17 23:29

大同 將處分兩筆不動產

2019-02-17 23:00

MWC概念股／可成 營運看旺

2019-02-17 23:29

站穩半年線 台股上漲80.5點收10145.28點

2019-02-18 13:40

華航機師罷工落幕 股價10元票面保衛戰

2019-02-18 16:33

業績成長股 鎖定4族

2019-02-18 14:31

光聯、彩晶轉型 逆勢突圍

2019-02-17 22:58

儒鴻、聚陽 接單火熱

2019-02-17 23:02

崇越電 拓展高利基市場

2019-02-17 23:09

嘉晶、環球晶 選逾60天

2019-02-17 23:13

外資喊進 明基材股價衝上近三年高點

2019-02-18 09:31

兆豐金董座張兆順：今年要有成長50%的魄力

2019-02-18 13:07

興櫃銅板股 剽悍領漲

2019-02-17 23:08

陳奕光專欄／藍牙耳機供應鏈 題材熱

2019-02-17 23:06

統一、聯華食領軍 食品股走揚

2019-02-18 12:17

美股跳漲400點 台股受制半年線、頸線壓力

2019-02-18 08:34

就市論勢／二極體、電源晶片 聚光

2019-02-17 22:59

資料變現 商機大爆發

2019-02-17 22:57

台股收復半年線收漲80.5點 三大法人買超65.34億

2019-02-18 15:04

台股指數創波段高點 法人：擇強勢股短打

2019-02-18 12:15

自行車廠 歐美商機燒

2019-02-17 23:02

宏達電 點亮台北燈節

2019-02-17 22:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top