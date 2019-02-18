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影／台股高檔震盪 關注首季營收與獲利

2019-02-18 18:35經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台新投顧副總黃文清表示，因美中貿易戰有機會和解，台股首季行情隨之反彈，預期走勢將高檔震盪，第1季營收與獲利的基本面檢視值得留意，在操作策略上，漲多電子股可獲利了結，金融、傳產則預期輪動表現。

台股貿易戰電子股
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