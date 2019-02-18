台股重返半年線 留意量能變化

2019-02-18 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（18）日在美中貿易戰有機會停歇，在美、陸股上漲激勵下，指數持續緩步墊高，大盤盤中高點正式站穩半年線以及突破前波高點10,148點，尾盤在買氣不足下，漲勢收斂，終場指數上漲80點，收10,145點，成交量能1,029億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就技術指標來看，目前大盤日KD指標在今日指數上漲下，指標再度出現交叉往上的走勢，雖然指標在80之上形成高檔鈍化的跡象，但日KD指標在指數收盤創高下，已經出現第三度背離的跡象，RSI指標背離雖然並不明顯，但仍就是無法同步創高，櫃買市場甚至出現指數創高，但日KD指標卻在高檔交叉往下，RSI也逆勢下彎，並且漲幅明顯不如集中市場，顯示盤面上，強勢族群於今日似乎出現減碼跡象，再者大盤量能也明顯萎縮，因此，短線盤勢出現強中透弱。

不過，隨著指數已經越過半年線，以目前半年扣抵值仍在相對高檔處，預期短期間內半年線下彎的壓力仍不小，因此，短線面臨半年線之上，勢必會遭遇賣壓，另外，去年12月初的高點也約落在10,148點，目前指數也接近這附近，當時日均量仍有1,700億元對照目前的量能，短期間內目前量能似乎仍然不夠，因此，即便近期國際股市氣氛偏多，但追高風險漸增，操作宜謹慎。