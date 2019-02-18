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站穩半年線 台股上漲80.5點收10145.28點

2019-02-18 13:40經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

受到美股大漲帶動，今（18）日台股表現強勢，開盤後走揚，加權指數盤中收復半年線，最高來到10,165點，終場以10,145.28點作收，上漲80.5點或0.8%，成交量僅1027.19億元。法人認為，台股短期內呈現震盪反彈向上，持中性偏多看待後續表現。

上周五美股走勢呈現開高走高，四大指數收盤全數上漲，由於新一輪美中貿易協商順利結束，雙方有望於未來達成實質貿易協議，此舉鼓舞市場情緒，激勵道瓊與S&P500指數上漲超過1%，帶領今日亞股中日股、上證漲幅皆超過1.8%，而台股次之、韓股漲幅則在0.3%左右。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，上周五台股加權遇到去年12月高點壓力以及半年線反壓，然今日在美股強勢的帶動下，突破半年線以及頸線，且Fed鴿派將使資金充沛。

不過今日盤勢仍有兩項不足之處：第一，量能沒有擴增，其二，先前強與加權指數的櫃買指數今日呈現觀望態度。

台新投顧副總黃文清表示，短線上台股仍有機會，加上美中貿易戰趨於走向有共識，且美國科技股強勢，台股仍有落後補漲空間。

在操作上建議投資人分批、分散布局手上的持股部位，由於近期盤面類股快速健康輪動，投資人不妨在今年強勢族群中選擇多個族群布局，如被動元件、生技、散熱、5G類股等等，讓手中資產隨盤面輪動可以漸漸壯大。

今日盤面上包含玉晶光、美時、矽創等均攻漲停；後續盤面需要關注的包含國際股市表現、美中貿易戰是否有實質的協議、以及FOMC將公布的會議紀錄等都是盤面指標。

台股美股
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