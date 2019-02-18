兆豐金董座張兆順：今年要有成長50%的魄力

2019-02-18 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



兆豐金董事長張兆順今（18)日在新春媒體餐會中表示，今年預算編列是一回事，期許大家心中要有成長50%的魄力。

張兆順說，兆豐銀的企金、外匯、財務操作一直是強項，目前更進一步拓展消金及財富管理業務，今年將力拼信用卡成長。

證劵業務部分也做了組織調整，將增加自營部的人員編制，增加自營部的資金部位。