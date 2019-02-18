美食-KY營運重振旗鼓、瓦城營收犀利 肉搏觀光股王寶座

2019-02-18 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美食-KY（2723）走出去年陰霾，營運重振旗鼓，帶動近期股價表態，今日盤中來到240元，漲幅逾3%，盤中一度超越瓦城（2729）股價，重奪觀光股王寶座。瓦城（2729）今日盤中則來到241元，雙方股價差距拉近。法人表示，美食-KY去年每股稅後盈餘預估逼近10元，今年可望重回賺一個股本的實力；瓦城去年每股盈餘則可望有15元，今年挑戰18元。

美食-KY在大陸市場，1月份同店營收表現明顯優於過去兩個月。公司表示，中國大陸是美食-KY營收占比最高的市場，持續擺脫外部因素干擾，年減幅度明顯改善，是合併營收轉佳的主因。此外，美食-KY元月份在天貓平台推出85ºC網路旗艦店專屬商品，並與阿里巴巴口碑APP合作設計APP用戶專屬的限時行銷，衝高網路聲量的同時，也拉抬線下門市買氣。

美食-KY中國大陸以外的其他市場則貢獻穩定營收成長，年增幅也來到3個月新高，其中又以美國市場較受矚目。公司表示，上半年在聖地牙哥、舊金山灣區、西雅圖、德州奧斯汀等地都計劃開出新的門市，持續擴大美國營業規模。