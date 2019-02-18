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台股指數創波段高點 法人：擇強勢股短打

2019-02-18 12:15經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股指數今（18）日創波段新高並挑戰半年線反壓，法人表示，本週面臨技術面空頭抵抗，重要影響事件的中美貿易談判也進入最後關鍵，雖然整體訊息氛圍偏向樂觀，市場短期可能處在等待觀望態勢，操作以低接短打因應為宜。

宏遠證券研究部表示，近期Apple股價反彈超過10%，使得股價基期較低的Apple相關概念股，短線出現跌深反彈，可留意臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）、燿華（2367）等。上周二及三被動元件股因公布1月業績優於去（2018）年12月而大漲2天，而後拉回修正2天，或許仍有機會反彈，但搶短速度要快且建議回檔才承接，高出低進來操作。

群益投顧說，本周台股指數預估為衝高有壓、但下檔技術面偏多挹注有撐的區間震盪格局，台股在歷經連五周衝高後，短期逢高賣壓恐漸增，操作先以強勢題材族群，擇強短打應對，積極操作可挑選已率先整理、且近日轉強的電子中小型股。元富投顧表示，以法人主導股為主包括台郡、聯詠（3034）和高殖利率概念股，可當觀察指標。

群益投顧表示，可留意四大族群：二極體的敦南（5305）、台半（5425）、強茂（2481）、朋程（8255）；蘋果新品供應鏈的廣達（2382）、穩懋（3105）、和碩（4938）、宣德（5457）、英業達（2356﹜；砷化鎵的穩懋（3105） 、環宇-KY（4991）、IET-KY（4971）、全新（2455）；高價IC設計股的聯詠、譜瑞-KY（4966）、群聯（8299）及瑞昱（2379）。

台股指數穩懋
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