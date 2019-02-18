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富邦人壽攜手北富銀、貝萊德 打造退休富利人生

2019-02-18 11:16經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

富邦人壽表示，為避免造成下一代承重的扶養壓力，建議以「穩定的現金流」來維持退休後...
富邦人壽表示，為避免造成下一代承重的扶養壓力，建議以「穩定的現金流」來維持退休後的生活水準。記者孫中英／攝影
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對於忙碌的上班族來說，退休是件令人期待又害怕的事，期待退休後擁有的自由時間，卻又擔心退休後失去薪資收入而淪落為下流老人。根據國發會統計，台灣的扶養比到民國129年將達到67.6%，也就是每2位青壯年要扶養1個老人。

富邦人壽表示，為避免造成下一代承重的扶養壓力，建議以「穩定的現金流」來維持退休後的生活水準，與貝萊德投信合作，於台北富邦銀行獨家銷售，三強合推台幣計價「富邦人壽富利人生變額年金保險」與美元計價「富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險」類全委保單

以「專家理財，法人服務」、「階梯提解，穩定金流」、「身故保證，資產保全」為訴求，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，退休後也有機會月月擁有現金收入。

隨美中貿易戰影響，全球市場波動加大，對於想透過投資累積退休金，但缺少專業知識，又深怕買在高點的民眾，富邦人壽推出台幣與美元計價「富利人生」兩張身故保證的類全委保單，具備以下三大特色。

特色一、專家理財，法人服務：貝萊德投信表示，每日監控全委帳戶，有助降低帳戶年化波動度，風險就可控制，有助於長期資產增值，讓小額投資人輕鬆享有法人級的代操服務。

特色二、階梯提解，穩定金流：因應台灣投資人喜歡每月領息，「富利人生」商品設計具有「類月退俸」的精神，每月提解約年化提解率4.05%~5.19%以支應生活所需費用，方便生活規劃。

特色三、身故保證，資產保全：投資市場瞬息萬變，稍有不慎，可能使得身故時的保單帳戶價值低於投保時所繳的保費，故「富利人生」再升級，提供最長到被保險人95歲的身故保本機制，可依需求設定何時開始領年金，若於年金累積期間身故，將啟動最低身故保本機制，至少返還所繳保費(假設無匯差)，且無須扣掉已領取的每月提解資產，達到資產保全的效果。

除此之外，追求穩定，控制波動風險也很重要。然而，市場瞬息萬變，如何能夠動態控制波動風險呢？貝萊德獨創一套風險控管指標，結合傳統與現代的分析工具，除了透過傳統VIX波動指數及各類資產報酬變化等歷史數據進行分析外，更加入領先業界的大數據科技，掌握即時資訊，隨時監控當下市場多空情緒，動態調整投資組合配置，更有機會降低波動風險。

大數據資料庫是如何控制風險的呢？貝萊德自行開發領先業界的大數據科技，收集、管理並分析多重資料來源，包括各大企業法說會錄音檔以及知名財經媒體資訊，如：華爾街日報、道瓊通訊社資訊等，將訊息轉換成訊號，並和歷史進行比對，評估出目前的市場情緒，更有機會優先掌握投資機會或發現可疑風險，及早進行布局或調整配置。

波動風險控制了，持續成長也很重要。投資獲利要成長，除了需要專業團隊專職管理外，降低成本也很重要。

富邦人壽富利人生這張保單，委託貝萊德代操的享倍利月提解全權委託投資帳戶，100%運用ETF來建構投資組合，具有交易費用低、投資範圍廣、投資效率高、透明度高等優勢，又能降低主動式操作的人為選股偏誤。

在投資標的的選擇上，也少不了引領未來世界潮流的新式主題，如機器人與自動化生產、數位化產業、創新醫療產業、及老齡人口產業等，幫助投資人掌握獲利先機。

退休投資的重要性不分國界，根據貝萊德年度全球投資人意向調查顯示，退休儲蓄仍為全球投資人最主要的投資目標之一。然而，對繁忙的上班族來說，投資彷彿是門深奧的學問，找到一個值得信賴的專業團隊來管理資產應該是多數人所期待的。

富邦人壽退休金類全委保單
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